Nedari tā! Piecas kļūdas, ko ik dienu pieļaujam ādas kopšanā

Ja vari kopš dzimšanas lepoties ar nevainojamu ādas stāvokli, tev nudien ir paveicies, jo starojoša, veselīga āda, iespējams, ir skaistuma galvenais nosacījums. Daudziem cilvēkiem ādas uzturēšana labā stāvoklī rada lielas problēmas, jo ne visus faktorus, kas to ietekmē, ir iespējams kontrolēt. Tomēr ir vairākas ādas kopšanas kļūdas, ko ik dienu pieļaujam nezināšanas dēļ.

Ādas stāvoklis ir atkarīgs ne tikai no tā, ko tu uz tās klāj, bet arī no tā, kā to kop un kā pret to izturies – vai pietiekami daudz guli, dzer daudz ūdens, nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm. Bet "Glamour" atklāj, ka mēs, pat nenojaušot par to, ik dienu pieļaujam kļūdas, nodarot pāri savai ādai.

Alergēnus saturoši produkti ēdienkartē

Foto: Shutterstock

Iegaumē šo sarakstu: svaigs piens, kofeīnu saturoši produkti, alkohols un cukuru saturoši produkti. Ja netici, ka šī četrotne tiešām ietekmē ādas stāvokli, tad iesakām kādu laiku piefiksēt savas maltītes dienasgrāmatā. Kad nākamajā dienā uz zoda vai uz pieres parādīsies nodevīga pumpa, tev atliks tikai pārlapot pierakstus, lai atklātu, kurš produkts ir pie vainas.

"Agresīva" zobu pasta

Nemaz nebrīnies! Pārāk koncentrēts fluora un citu ķīmisku vielu daudzums zobu pastā (it īpaši baltinošajā) var kairināt lūpu apvidu un zoda ādu. Ja tev šī situācija šķiet pazīstama, tad labāk nomaini zobu pastu pret tādu, kuras sastāvs ir dabīgāks un ādai draudzīgāks.

Nepareiza mazgāšanās

Foto: Shutterstock

Žanra klasika: atgriežu ūdens krānu, nostājos zem ūdens strūklas, nomazgājos, izmazgāju matus, ieziežu ķermeni ar krēmu, eju žāvēt matus. Nepareizi! Un kā tad ar sejas ādu? Uzreiz pēc mazgāšanās sejas ādu ir rūpīgi jānotīra ar tonikā samitrinātu vates plāksnīti un jāuzklāj mitrinoša krēma kārtiņa – šādi tu atjaunosi ādas pH līmeni, izvairīsies no ādas kairinājuma un iespējamās iekaišanas.

Lielpilsētas blakusefektu ignorēšana

Pilsētā gaisa piesārņojums ir neiznīdējama problēma. Bet tu vari palīdzēt organismam efektīvāk atbrīvoties no dienas gaitā uzkrātajiem toksīniem, izvairoties no šī raksta pirmajā punktā minētajiem produktiem, kā arī, iekļaujot ikdienas ēdienkartē vairāk augļu un dārzeņu. Tavs organisms būs priecīgs arī par taukskābes Omega-3, -6 un -9 saturošiem produktiem. Savukārt skaistumkopšanas līdzekļu arsenālu ieteicams papildināt ar cinku, E un C vitamīnus saturošiem līdzekļiem.

Nemainīgi ādas kopšanas ieradumi

Foto: Shutterstock

Iespējams, tas tev būs jaunums, bet ādas kopšanas līdzekļus un paņēmienus būtu ieteicams mainīt, ņemot vērā sezonu un laikapstākļus. Piemēram, skābes saturošus līdzekļus nekādā gadījumā nevajadzētu lietot, uzturoties saulē, jo, šādi rīkojoties, vari ātri vien iedzīvoties grūti iznīdējamos pigmentācijas plankumos. Ja neesi pārliecināta, vai spēsi izdarīt pareizo izvēli, labāk konsultējies ar kosmetologu, kādi līdzekļi ir piemēroti tieši tavam ādas tipam un kā āda kopjama katrā sezonā. Profilaktiska konsultācija pie profesionāļa noteikti maksās lētāk, nekā neskaitāmas vizītes un preparāti, lai cīnītos ar nepareizas ādas kopšanas sekām.