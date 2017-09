Neparastā uzacu mode: bizes, vilnīši, spīguļi un to 'pavairošana'

Uzacis šogad patiešām ir modē. Stila eksperti un skaistumkopšanas entuziasti šogad nākuši klajā ar neskaitāmiem jauninājumiem uzacu izcelšanai. Jau rakstījām par to, ka šogad uzacu modē dominē izteiksmīgas kontūras, kā arī par vienu no jauninājumiem, ko izmēģināt atļaujas tikai drosminieces. Tomēr tā ir tikai neliela daļiņa no tā, kā šogad tiek izceltas uzacis.