Nespēlējies ar matiem un nelieto laku pirms veidošanas – izplatītas cirtu veidošanas kļūdas

Viļņaini mati, kas izskatās nevainojami visas dienas vai svinīga vakara laikā, ir daudzu sieviešu sapnis. Tiesa, ne vienmēr tas ir piepildāms, jo matu lokošanas laikā tiek pieļautas kļūdas, kas neļauj sasniegt iecerēto rezultātu. Lai matu sakārtojums izskatītos lieliski ilgāku laiku, piedāvājam iepazīties ar "Allure" ekspertu nosauktām matu cirtošanas kļūdām, ko pieļauj daudzas.

Matu lakas lietošana pirms veidošanas

Iespējams, ka matu lakas lietošana, pirms ķeršanās klāt lokšķērēm, šķiet lieliska ideja. Jā, tas patiešām var palīdzēt matu sakārtojumu padarīt noturīgāku. Tomēr ņem vērā, ka šāda rīcība ievērojami palielinās matiem nodarīto kaitējumu. Ja nevēlies, lai mati ir sausi, nespodri un neveseli, matu laku lieto tikai veidošanas beigās. Pirms ņem rokās lokšķēres, ieteicams lietot kādu no veikalos pieejamajiem līdzekļiem matu aizsardzībai pret karstumu.

Vecu lokšķēru izmantošana

Ja matu ieveidošanai izmanto ierīci, ko iegādājies, mācoties pamatskolā, sajūta, ka tā nepaveic savu darbu, kā nākas, nav tikai iedomas. Lokšķēres, kas savu laiku ir nokalpojušas, vairs neveic savu daru tik labi, kā to dara jaunas. Pat tad, ja ierīce šķiet pietiekami karsta, tā var nesildīt matus pareizajā veidā, liekot tev cirtot vienu un to pašu šķipsnu atkal un atkal.

Pārāk ilga katras šķipsnas cirtošana

Ja tavs mērķis ir izteiktas sprogas, katru šķipsnu nepieciešams turēt uztītu lokšķērēm ilgāku laiku. Tomēr, ja vēlies viegli viļņainus matus vai lielas lokas, pārāk ilga katras šķipsnas cirtošana neradīs vēlamo rezultātu. Katrai šķipsnai pietiks ar trim līdz piecām sekundēm. Ja turēsi ilgāk, iegūsi izteiktas sprogas. Turklāt, ja turēsi matus uztītus uz lokšķērēm īsāku laiku, tiem tiks nodarīts mazāks kaitējums.

Cirtošana, sākot ar matu galiem

Cirtojot matus, šķipsnu ap lokšķērēm sāc tīt no vietas, kas tuvāka matu saknēm, nevis galiem. Matu gali parasti ir sausāki un vairāk bojāti, tāpēc to ieveidošanai ir nepieciešams krietni īsāks laiks. Ja matus ieveidosi, sākot no saknēm, tie tiks mazāk bojāti un matu sakārtojums izskatīsies dabiskāks.

Spēlēšanās ar matiem ieveidošanas laikā

Spēlēšanās ar tikko ieveidotām cirtām var šķist ļoti aizraujoša, un tai ne vienmēr ir iespējams pretoties. Tomēr veidošanas laikā to noteikti nevajag darīt. Īpaši, ja tavi mati bez veidošanas līdzekļiem ātri ieņem to dabīgo izskatu. Tikai tad, kad mati ir atdzisuši, tu vari tos aiztikt, ķemmēt un veidot. Ja aiztiksi siltus matus, cirtas izjuks.

Nepareizā izmēra lokšķēres

Vēlies viegli viļņainus matus vai neuzkrītošas cirtas? Tas nebūt nenozīmē, ka tev nepieciešams resnākas lokšķēres. Iespējams, tev ir vajadzīga garāka matu ieveidošanas ierīce. Atceries, ka cirta parasti ir divas vai trīs reizes lielāka nekā lokšķēru diametrs, tāpēc pārspīlēt ar izmēru patiešām nav nepieciešams. Svarīgi nekarsēt katru šķipsnu pārāk ilgi.