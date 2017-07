No brunetes par blondīni: kas jāņem vērā, mainot matu krāsu

Ja tavos plānos ietilpst tēla maiņa un vēlies brūno matu krāsu nomainīt pret ievērojami gaišāku toni, ir vairākas lietas, kas noteikti jāņem vērā. Pretēji tam, ko sola dažādu matu kopšanas līdzekļu reklāmas, kardināli mainīt stilu, ja esi brunete, var nebūt nemaz tik vienkārši.

Pirms piesaki vizīti pie friziera, iepazīsties ar "Purewow" uzskaitītājām lietām, kas jāņem vērā, mainot matu krāsu no brūnas uz blondu.

Tam var būt nepieciešams krietni ilgāks laiks, nekā esi ieplānojusi. Atkarībā no tā, cik gaišus matus vēlies iegūt, šis process var ilgt pat vairākas stundas. Vispirms matus būs nepieciešams balināt, bet pēc tam nokrāsot, lai iegūtu vēlamo toni. Sazinies ar speciālistu un iepriekš noskaidro, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai iegūtu krāsu, kādu vēlies. Nepieciešamības gadījumā, dodoties pie meistara, paņem līdzi kādas uzkodas un sagatavojies tam, ka frizētavā būs jāpavada vēl ilgāks laiks, nekā domāji iepriekš.

Izmaksas var būt lielākas, nekā tu gaidi. Arī šajā gadījumā viss ir atkarīgs no tā, kādi ir tavi mati pašlaik un kādu toni tu vēlies iegūt. Atceries, ka, lai iegūtu gaišu matu toni, tie ir jābalina un tad jākrāso. Tas nozīmē – vairāk darba un materiālu, kā arī lielākas izmaksas.

Mainīsies tavu matu struktūra. Ja tu matus ne tikai krāso, bet arī balini, rēķinies, ka tie var mainīt savu struktūru un kļūt sausāki. Ja tavi mati ir plāni un tie mēdz pieplakt pie galvas, balināšana var tos padarīt kuplākus. Ja tavi mati ir sausi un sprogaini, ir jāpadomā divreiz, lai tavi mati nekļūtu vēl sausāki.

Laika gaitā mati kļūs dzeltenīgi vai oranžīgi. No tā izvairīties ir praktiski neiespējami, jo lai mati kļūtu blondi, tie vispirms iekrāsojas citos toņos – no brūniem kļūst sarkani, tad oranži, bet tad bāli dzelteni. Pēc tam tos tonē tevis izvēlētajā krāsā. Laika gaitā šī krāsa izmazgājas. Lai izvairītos no nevēlamajiem toņiem, reizi nedēļā lieto speciālu šampūnu blondiem matiem. Tāpat atceries – jo retāk matus mazgāsi, jo ilgāk tie saglabās vēlamo toni.

Ja vēl nezini, kādu toni vēlies piešķirt saviem matiem, šeit tu vari iepazīties ar piecām šogad aktuālām blondā nokrāsām, bet šeit tu vari uzzināt vairāk par vienu no aktuālākajiem šī gada toņiem – pabalējuši oranžo.