Padomi, kā uzacu raustīšanu padarīt mazāk sāpīgu

Skaistums prasa upurus, bet, ja ir iespēja uzacu raustīšanas procesu padarīt mazāk sāpīgu, kāpēc gan to neizmantot? Ja esi no tām, kurai uzacu raustīšana rada apsārtumu un vieglas sāpes katrā raustīšanas reizē, izmēģini "Goodhousekeeping" komandas sniegtos padomus.

Uzacu raustīšana pēc dušas apmeklējuma

Līdzīgi kā ar skūšanās procesu, arī uzacu raustīšanu ieteicams veikt pēc dušas apmeklējuma, kad uzacu folikulas ir saskārušās ar karstu ūdeni, līdz ar to raustīšanas process būs gan vieglāks, gan nesāpīgāks. Matiņu būs vieglāk izraut, jo āda ir kļuvusi mīkstāka. Dušas apmeklējuma vietā uzacis var samitrināt ar siltā ūdenī iemērktu vates gabaliņu.

Kvalitatīva pincete

Uzacu raustīšanas sāpes slieksni ietekmē arī tas, kāda ir pincete. Ja tā ir veca un vairs nespēj tik labi satvert katru matiņu, raustīšana noteikti būs sāpīgāka un arī laikietilpīgāka. Izmantojot nekvalitatīvu pinceti, iespējams aizķert arī ādu, līdz ar to, process būs vēl sāpīgāks.

Matiņa satveršana

Ja katrs matiņš tiks raustīts vairākas reizes, līdz tas beidzot tiek izrauts pavisam, noteikti sāpes un apsārtums būs iespaidīgāks nekā tad, ja tas tiks pilnībā izrauts jau ar pirmo reizi. To var panākt, satverot matiņu pie pašas pamatnes, ne mata gala, un raujot to ārā augšanas virzienā. Ja matiņš tiks rauts pretējā virzienā vai satverts plānākajā galā, tas var ieplīst, līdz ar to raustīšana būs jāatkārto.

Uzacu izķemmēšana

Pirms ķeries klāt pie uzacu raustīšanas, izķemmē tās ar speciālo uzacu birstīti. Tādā veidā būs vieglāk noteikt nepieciešamo uzacu formu, kā arī tiks savaldīti nepaklausīgākie uzacu matiņi. Runājot par uzacu koriģēšanu, vērts ielūkoties izplatītākajās kļūdās.

Alvejas želeja ādas nomierināšanai

Pēc uzacu raustīšanas radušos apsārtumu var mazināt ar alvejas želeju, kas pie viena arī nomierinās ādu un mīkstinās to. Ar pirkstu iesmērē alvejas želeju uz uzacīm un to zonā, lai būtu noklāti visi matiņi un radušais apsārtums ap tiem.

Atceries! Uzacu raustīšana vienmēr jāveic tad, kad tās ir notīrītas no kosmētikas – ēnām, pūdera un citiem līdzekļiem.