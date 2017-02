Pasaulslaveni vīrieši, kuri prasmīgi liek lietā acu zīmuli

Dekoratīvā kosmētika jau labu laiku vairs nav tikai sieviešu "jājamzirdziņš". Arī vīrieši jau krietni pasen izmanto tādus sievišķīgus skaistumkopšanas līdzekļus kā matu želeja, sejas krēms un acu pietūkumu mazinošus plāksterus, tai pat laikā klīrīgi nevēloties aizlienēt mums pat savu "dārgo" skuvekli. Kaut varētu šķist, ka dekoratīvās kosmētikas lauciņš joprojām ir vīriešu "tabu" zona, izrādās, stiprā dzimuma pārstāvji ir klusi un nemanāmi ieņēmuši arī šo bastionu, tīksminoties par acu zīmuļa brīnumaino spēku.

Precīzi iezīmēta acu kontūra vai izplūdusi kā pandai – šajā gadījumā galvenā loma nav tehniskajam izpildījumam, bet faktam, ka acu zīmulis dīvainā kārtā var kalpot kā instruments, kas spēj izcelt vīrišķību un piešķirt individualitāti tā lietotājam. Ja tu domā, ka Džeks Sperovs no "Karību jūras pirātiem" bija pirmais vīriešu dzimtas pārstāvis, kurš ļāvās acu zīmuļa un dūmakainu acu ēnu valdzinājumam, tā nav tiesa, – viss sākās daudz agrāk. Piedāvājam atskatīties vēsturē un atcerēties pāris spilgtus, "Marie Claire" veidotāju uzietus, piemērus.

Ēģiptes faraoni

Foto: AP/Scanpix



Būdams augstāko aprindu pārstāvis, faraons Sets I atļāvās iezīmēt acis ar biezu melnas krāsas līniju. Tiesa, kas netika darīts skaistuma vārdā, bet lai aizsargātu acis no svelmainās saules. Acu iekrāsošana bija raksturīga to laiku iezīme, un tēva pēdās sekoja arī Seta vecākais dēls Ramzess II, kuru atceramies no sava skolas laika vēstures stundām.

Čārlijs Čaplins

Foto: Scanpix/AP



Arī mēmā kino karalis nesmādēja acu zīmuli, ar tā palīdzību radot savu neaizmirstamo klaidoņa tēlu. Ar melno krāsu iezīmētas un viegli ietušētas acu līnijas dāvāja viņa skatienam traģismu. Čaplins uzskatīja, ka tas izskatās gan nedaudz smieklīgi, gan vienlaikus skumji, piešķirot lomai īpašu šarmu, un viņam bija taisnība.

Deivids Bovijs

Foto: Reuters/Scanpix



Nav noslēpums, ka zvaigžņotais un ekscentriskais mūziķis bija uz "tu" ar dekoratīvo kosmētiku, it īpaši sava astotā albuma "Diamond Dogs" ziedu laikos. Viņš prata izcelties pūlī un pievērst sev uzmanību ar dažādiem līdzekļiem. Viens no tiem bija acu zīmulis, ko, prasmīgi liekot lietā, lai izceltu savas dažādās krāsas acis, Bovijs panāca fanu pūļus hipnotizējošu efektu. Arī ikdienā māksliniekam acu zīmulis nereti bija pa ķērienam.

Miks Džegers

Foto: AP/Scanpix



Taisnības labad jāpiemin, ka britu rokmūzikas "vectētiņš" aizrāvās ar sievišķīgām pārvērtībām tikai sešdesmito gadu beigās un septiņdesmito gadu sākumā, radot sev vien raksturīgu un neaizmirstamu tēlu. "Kaķacis" lieliski izcēla viņa dzirksteļojošo, nekaunīgo skatienu, nodrošinot ieeju visās trakākajās tā laikā ballītēs, elka statusu un to, ka koncertu laikā pirmajās rindās stāvošās fanes nereti ģība, ieskatoties Džegera svilinošajās acīs.

Stīvens Tailers

Foto: Scanpix/AP



"Mīliet sevi!" Tā vienmēr ir sludinājis "Aerosmith" līderis. Arī viņš pats allaž ir bijis uzskatāms sevis mīlestības piemērs. Ko vērti ir kaut vai viņa vaigu kauli – izskatās, ka ne viens vien sava laika labākais plastiskais ķirurgs ir pielicis savu prasmīgo roku, lai radītu šo šedevru. Tailers vienmēr ir zinājis, ka skaistumā slēpjas liels spēks, tādēļ jau septiņdesmitajos bija iemanījies uzvilkt ideālas acu līnijas.

Bojs Džordžs

Foto: Scanpix/AP



Britu dziedātājs un komponists nereti pārsteidza fanus ne vien ar muzikālajām kompozīcijām, bet arī ar neparastu un visai ekscentrisku stilu. Bojs Džordžs vīriešu "rotaļas" ar acu zīmuli pacēla nākamajā līmenī, ietekmējoties no astoņdesmito gadu sieviešu meikapa košajām krāsām un tendencēm, ko drošu roku izmantoja sava skatuves tēla uzfrišināšanai.

Kītss Ričardss

Foto: AFP/Scanpix



Kīts Ričardss, līdzīgi kā Džonijs Deps , nekad nav zaudējis jauneklīgu skatu uz dzīvi un vēlmi eksperimentēt ar dažādiem stiliem, piemēram, paniekoties ar aci zīmuli. Tiesa, Ričardss pats ir atklāti atzinis, ka viņš nevēlas tērēt nevienu lieku minūti, lai uzvilktu nevainojami precīzu līniju, un rezultāts to visai uzskatāmi apliecina. Viens no mūziķa iecienītākajiem acu izcelšanas paņēmieniem ir apakšējā plakstiņa iekšējās līnijas iezīmēšana, šādi padarot skatienu noslēpumainu un caururbjošu.

Billijs Džo Armstrongs

Foto: AP/Scanpix



Grupa "Green Day" un acu iezīmēšana ir neatņemama pankroka vēstures sastāvdaļa. Billijs Džo izvēlējās paspilgtināt savu jau tā ekscentrisko izskatu, iezīmējot gan augšējo, gan apakšējo plakstiņu ar treknu, šķietami nevērīgi izsmērētu, līniju, kas piešķir koptēlam dēmoniski mistisku noti. Meitenēm taču vienmēr ir patikuši slikti un dzīves vētru plosīti puiši.

Džareds Leto

A photo posted by @flames_higher on Sep 25, 2016 at 3:08pm PDT

Šis paranormāli simpātiskais amerikāņu aktieris un dziedātājs nedaudz atgādina faraonu, vai ne? Meikapa uzklāšanā Džareds varētu sacensties ar ne vienu vien daiļā dzimuma pārstāvi. Vienkārša acu līnijas iezīmēšana nav šī smukulīša stilā – viņš ir izkopis savas prasmes līdz pilnībai, paspilgtinot efektu ar ēnām, šādi panākot dramatisku "smokey" acu efektu.

Džonijs Deps

Foto: Reuters/Scanpix



Tā vien šķiet, ka aktieris joprojām nespēj iziet no Džeka Sperova tēla, jo kopš sava spilgtā uznāciena filmā "Karību jūras pirāti" viņš arī ikdienā nešķiras no acu zīmuļa. Aktierim lieliski padodas panākt izteiksmīgu nākamā rīta dūmakaino acu efektu. Šis paņēmiens ir tik izkopts un pārliecinošs, ka tev var rasties vēlme pierunāt arī savu vīrieti vismaz mājās izmēģināt ko līdzīgu. Nebēdā, ja rezultāts nepavisam nelīdzināsies cerētajam. Kaut tavs vīrietis, protams, ir lielisks, tomēr viņš nav Džonijs Deps, un varbūt labi, ka tā.