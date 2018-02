Pavasaris – laiks, kad mati aug visātrāk. Kā to izmantot savā labā

Ļoti daudzas sievietes sapņo par gariem un bieziem matiem, bet tie neaug tik ātri, kā vēlētos. Pavasaris šajā ziņā varētu nest pozitīvas pārmaiņas, jo tajā pamostas ne tikai daba, bet arī tavu matu folikuli. Tas nozīmē, ka šis ir laiks, kad mati aug ātrāk. Iespējams, tu to vari izmantot savā labā.

"Lielbritānijas dermatoloģijas žurnālā" publicētajā pētījumā norādīts, ka matu augšana un izkrišana ir saistīta ne tikai ar ģenētiku, stresu, uzturu un citiem faktoriem, bet tai piemīt arī sezonāls raksturs. "Women's Health" skaidro, ka pavasarī mati aug visātrāk, jo to folikuli kļūst dzīvīgāki. Tas ir laiks, ko izmantot savā labā, ja vēlies, lai tavi mati būtu spēcīgi, veselīgi un gari.

Lai mati būtu veselīgāki un labāk augtu, ieteicams uzturā lietot vairāk olbaltumvielu. Tāpat iekļauj savā uzturā vairāk produktu, kas satur cinku un dzelzi. Visas šīs vielas veicina matu augšanu. Tāpat matu augšanai svarīga ir arī to kopšana, jo, ja mati būs stipri un kopti, tie mazāk lūzīs. Vairāk par to, ko darīt, lai mati būtu veseli un spēcīgi, kā arī labāk augtu, lasi šeit, bet ar mūsu veikto eksperimentu par to, vai nedēļas laikā ir iespējams panākt, ka mati izaug par diviem centimetriem garāki, lasi šeit.

Jāpiebilst, ka ar matu kopšanu un veselību saistās virkne mītu, kas nebūt neatbilst patiesībai. Triholoģe Inga Zemīte norādīja, ka daudzi cilvēki uzskata – matu apgriešana veicina to augšanu. Tā nebūt nav. Cilvēka mats atkarībā no mūsu katra ģenētikas un mata augšanas apstākļiem aug vidēji 3-18 cm gadā, un matu apgriešana augšanas ātrumu neietekmē. Matu galu apgriešana palīdz uzlabot to vizuālo izskatu un atvieglot ķemmēšanu, taču tā nepaātrina to augšanu no saknītes un neārstē matu izkrišanu. Tāpat matu augšanu neuzlabo bieža ķemmēšana. Tieši pretēji – tā var bojāt matu struktūru un veicināt lūšanu. Īpaši svarīgi ir neķemmēt mitrus matus.

Speciāliste norāda, ka matu augšanu var paātrināt regulāra galvas masāža, bet lūšanu aizkavē to pareiza kopšana.