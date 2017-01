Pēcsvētku kosmētika: līdzekļi un paņēmieni, kas palīdzēs noslēpt uzdzīves pēdas

Svētki ir un paliek svētki, un tiem noteikti ir jāatšķiras no pelēkās ikdienas. To, ko mēs neatļaujamies ikdienā, svētku reizē darām ar prieku un reizēm pat par daudz...Un tikai no rīta saproti, ka, lūk, tā šampanieša glāze vai šis garšīgais kokteilis laikam ir bijis lieks. To mums apliecina ne tikai smagums galvā, bet arī skats spogulī. Ko darīt? Uzlikt tumšas brilles vai glābiņu meklēt kosmētikas makā? Te būs daži portāla "Novate" ieteikumi efektīvai uzdzīves seku likvidēšanai.

Bēdīgs fakts ir tas: jo vecāka tu kļūsti, jo vairāk izjūti uzdzīves sekas otrā rītā, – spoguli nepiemānīsi. Tad vienīgais glābiņš ir kosmētika un pateicība cilvēkiem, kas to izgudrojuši, tāpēc pirms došanās uz svētku ballīti pārliecinies, vai kosmētikas maks ir pilnībā nokomplektēts. Sāc rītu ar acu pilieniem Foto: Shutterstock Jautāsi kāpēc? Ne velti acis dēvē par dvēseles spoguli, bet acis ir arī uzdzīves spogulis. Tās viennozīmīgi parādīs izdzertā alkohola un bagātīgās vakara kosmētikas klājuma rezultātu. No rīta acis būs nogurušas, sausas un sarkanas, tāpēc kā glābējzvans kalpos tā sauktās "mākslīgās asaras". Tās sašaurinās asinsvadus, mazinās acu piesarkumu, un skatiens kļūs možāks. Maisiņiem zem acīm – nē! Vēl viena nodevīga un, laikam, vispamanāmākā (tai skaitā arī priekšniecībai) jautras pēcsvētku nakts pazīme ir pampums zem acīm jeb tā dēvētie "maisiņi". Par šo acīmredzamo faktu vari teikt "paldies" pamatīgajam šķidruma daudzumam, kas iepriekšējā vakarā vai naktī tika lietots kopā ar sāļām uzkodām, tāpēc uzkrājās audos. Šai gadījumā var līdzēt atvēsinoša gēla maska vai vecie, labie zaļās tējas maisiņi, kas atvēsināti ledusskapī.Tos paturi zem acīm vismaz 10 minūtes, tad uzklāj kofeīnu saturošu krēmu. Šī procedūra veicinās limfas atteci, mazinās tūkumu, un āda ap acīm kļūs mundrāka. Maskējam "pandu" Foto: Shutterstock Ja zem acīm rodas maisiņi, tad neizbēgami komplektā nāk arī melnie loki, padarot tevi līdzīgu pandai. Lai izvairītos no "pandas efekta", ņem talkā konsīleri un uzklāj to zem acīm trīsstūru formā, ar spicajiem galiem uz leju. Šis paņēmiens nodrošinās to, ka tumšie loki būs mazāk uzkrītoši. Noteikti maskēšanu papildini ar bēšīgu vai miesaskrāsas acu zīmuli, uzklājot to uz apakšējā plakstiņa iekšējās līnijas – atšķirība būs acīmredzama. Rožūdens pret sejas apsārtumu Piesarkusi seja reizēm ne vienmēr ir veselības pazīme, tā var liecināt arī par alkohola klātbūtni organismā. Kā ar to cīnīties? Pirms meklē glābiņu tonālā krēma tūbiņā, notīri seju ar rožūdeni saturošu losjonu, kas noņems sārtumu un izlīdzinās sejas toni. No rīta ar šo paņēmienu vari aizstāt sejas mazgāšanu ar gēlu, putām vai citiem attīrošiem kosmētikas līdzekļiem. Neaizmirsti par sejas mitrināšanu Foto: Shutterstock Tā kā alkohols dehidrē organismu, tad nekāds brīnums, ka no rīta būs sausa ne tikai mute, bet arī āda. Vēlams ne tikai organismu atveldzēt ar tīru ūdeni, bet atsvaidzināt un mitrināt arī nogurušo sejas ādu, uzklājot mitrinošu masku, bet pēc tam – savu iecienīto mitrinošo krēmu. Kā panākt svaiguma efektu Kā jau iepriekš tika teikts, biezs tonālais krēms un pūderis nebūs labākais varints pēcballītes dehidrācijas seku likvidēšanai uz tavas sejas. Lai arī sejas tonis tādējādi tiks izlīdzināts, toties visas sīkās krunciņas izcelsies jo īpaši. Ja pēc svētkiem gribi izskatīties svaigāka, tad ieteicams biezas konsistences sedzošo tonālo krēmu aizstāt ar BB-krēmu vai mitrinošu, vieglas konsistences tonālo krēmu, kas piešķirs sejai nedaudz valguma efekta, un tā neizskatīsies tik sagurusi.