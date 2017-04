Perfektu uzacu noslēpums: seši knifiņi, ko zina katra supermodele

Ja iemanīsies prasmīgi likt lietā uzacu zīmuli, tad nebūs nepieciešams pāragri ķerties pie dārgām sejas ovālu uzlabojošām manipulācijām kosmētiskajā kabinetā. Ne velti gan labākie vizāžisti, gan pasaulslavenas modeles sarežģīto uzacu "mākslu" ir apguvuši visās tās sīkākajās niansēs, jo, pareizi ietonējot uzacis, vienā acumirklī līdz nepazīšanai var mainīt sejas vaibstus, atbilstoši iecerētajam tēlam. Lai piešķirtu jaunus akcentus saviem sejas vaibstiem, atliek tikai piefiksēt zvaigžņu noderīgos padomus.

Portāls "Marie Claire" ir sastādījis sešu ieteikumu sarakstu, kas palīdzēs tev uzacis izkopt līdz pilnībai, piešķirot tām šosezon aktuālus akcentus.

Izvēlies pareizu uzacu izliekumu

Modele Džidži Hadida, kura ir viena no vislabāk apmaksātajām sievietēm modes biznesā, ir iemantojusi pasaules slavu ne vien pateicoties savām kārdinošajām ķermeņa aprisēm – daļa lauru pienākas arī viņas nevainojamajam uzacu izliekumam. Vizāžists Džeimss Kaliardoss ir pārliecināts, ka tieši šādas formas izliekums būs īpaši aktuāls tuvākajā nākotnē. Viņš apgalvo, ka ir zinātniski pierādīts, ka sieviete, kuras sejas vaibstos ir spilgti akcenti un asi kontrasti, izskatās jaunāka, tādēļ nav nepieciešams aizrauties, cenšoties piešķirt uzacīm pārāk nevainojamu formu – viegla nevērība ir tieši tas, kas nepieciešams. "Kam gan vajadzīgs botokss, ja ir izgudrots acu zīmulis!" tā Džeimss Kaliardoss.

Izmanto to, kas dabas dots

"Britu izcelsmes modelei Džordanai Dannai ir brīnišķīgas, dabīgas uzacis, un labākais, ko viņai varētu ieteikt – vienkārši nepieskarties tām," skaidro Džeimss Kaliardoss. "Es vienmēr atgādinu jaunajām modelēm, lai viņas nekad nevienam neļauj raustīt, plūkāt vai diegot savas uzacis. Iesaku izvairīties no visām ierīcēm un paņēmieniem, kas var traumēt vai pat iznīcināt uzacu matiņu folikulas. Vienmēr jāatceras, ka mode ir mainīga un akla sekošana modes tendencēm var novest pie nelabojamām sekām. Pat ja bez uzacu korekcijas tiešām neiztikt, centies ievērot to dabisko augšanas līniju un nodarīt tām pēc iespējas mazāku ļaunumu. Ja tomēr šis ieteikums nāk par vēlu, tad sāc lietot uzacu augšanu veicinošus līdzekļus un ataudzēšanas procesa laikā pacietīgi iezīmē tukšos laukumus ar uzacu zīmuli vai ēnām.

Spēlējies ar krāsām

"Skaistām uzacīm nav jābūt pārspīlēti platām un tumšām. Galvenie rādītāji ir rūpīga uzacu kopšana un pareizā toņa izvēle," savos novērojumos dalās vizāžists Vinsents Okjendo. Viņš iesaka uzacu ietonēšanai izmantot pūderveida un gēla tekstūras līdzekļus, ar kuru palīdzību ir sasniedzams īpaši dabisks, izsmalcināts krāsojums, kas atgādina saulē izbalējušu matu šķipsnu efektu. "Mēģiniet paspēlēties ar dažādiem toņiem, dažādās uzacu vietās izmantojot gan gaišākus, gan tumšākus vienas krāsu paletes toņus. Piemēram, izvēlies, brūnu zīmuli un gaiši brūnas pūderveida ēnas. Izklausās sarežģīti? Bet kurš gan ir teicis, ka būt skaistai ir viegli?"

Izveido pareizu "sasuku"

"Manas uzacis jau tā ir dabīgi gaišas, bet vasarā tās vēl vairāk izbalē un it kā pazūd no sejas," atklāj modele Emīlija Didonato. "Ikdienā es uzacis nekrāsoju, jo tas atbilst manam tēlam, bet, kad vēlos izskatīties pārliecinoši un sagatavoties kādam īpašam pasākumam, es pirmkārt ķeros pie uzacu ķemmītes. Manuprāt, uzacu rūpīga izķemmēšana ir ārkārtīgi svarīga, jo tā piešķir uzacīm papildu apjomu un telpiskumu. Ja katru dienu sukāsi uzacis – iesākumā īsām kustībām, sākot no deguna puses, sukājot uz deniņu pusi, tad pretējā virzienā, tad atkal uz deniņu pusi –, pēc kāda laika pamanīsi, ka tās kļūst biezākas un stiprākas, jo āda sukāšanas laikā tiek labāk apasiņota."

Neaizmirsti par zobu suku

Ne reizi vien Ņujorkas modes nedēļas aizkulisēs ir novērots, ka atpazīstamais vizāžists Jadims modeļu uzacu savešanai kārtībā izmanto tādu šķietami arhaisku piederumu kā parastu zobu suku. Ja arī tu pēc šī paziņojuma vēlies steigties uz tuvāko saimniecības preču veikalu, tad atceries, ka jāizvēlas zobu suka ar pēc iespējas mīkstākiem sariņiem. Kā ar to rīkoties? Uzklāj uzacīm krāsu un tad ar zobu birsti uzmanīgi iestrādā to uzacīs, velkot birstīti pa uzacu izliekumu, virzienā no deguna uz deniņiem. Šādi uzklāta krāsa neizskatīsies pārāk smaga un nedabīga.

Izvēlies īsto tekstūru

"Melnais uzacu ēnu pigments uz iedegušas ādas var izskatīties neglīti zilpelēks," skaidro Jadims. "Šādā gadījumā pūderveida uzacu ēnas ieteicams aizstāt ar krēma vai gēla tekstūras līdzekli, kam ir viegli sarkanīgs bāzes tonis. Lieliska izvēle ir arī vaska zīmuļi."