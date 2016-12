Piecas skaistumkopšanas kļūdas, ko pieļauj pat Holivudas zvaigznes

Džoanna portālam "Glamour" atklāja vairākus nodevīgus padomus, ko viņa iesaka arī savām zvaigžņotajām klientēm un to, kādas kļūdas Holivudas zvaigznes mēdz pieļaut skaistumkopšanā.

Arī sejas ādas kopšana, tāpat kā treniņi sporta zālē vai kādi citi veselīgi ieradumi, prasa regularitāti. Ja neēdīsi 2 stundas pirms miega un izdzersi 1,5 litrus ūdens tikai reizi mēnesī, tad negaidi, ka sasniegsi kāroto rezultātu – svara zudumu. Tas pats sakāms arī par sejas kopšanu: rezultāts ir tieši proporcionāls ieguldījumam. Manas klientes jau zina, ka esmu ļoti stingra: ja viņas ieskrien pie manis reizi mēnesī, starp lidojumiem un filmēšanos, un prasa stundas laikā atrisināt visas problēmas, es paskaidroju, ka tas gluži vienkārši nav iespējams. Protams, pie kosmetologa nav jā iet katru otro dienu, bet par sejas ādu ir jārūpējas katru dienu bez izņēmuma.

Pirms sākt šo procedūru, ir jāņem vērā, ka botokss ir inde, kas vienkārši tāpat nepazūd no organisma, bet gan tiek izvadīts caur aknām, nodarot tām bojājumus. Ja tomēr šis fakts tevi it nemaz nesatrauc, tad vismaz neatkārto nākamo botoksa procedūru ātrāk par 18 mēnešiem. Vēlos draudzīgi atgādināt, ka pašlaik modē tomēr ir dabiskā novecošana.

Nesen pie kosmetoloģes Džoannas Čekas griezusies Keita Visnsleta, kura ar sašutumu stāstījusi par to, ka filmēšanās laikā viņai piedāvājuši retušēt sīkās krunciņas ap acīm, bet viņa atteikusies to darīt, jo Keitai savas krunciņas šķiet dabiskas un piemīlīgas. "Es saprotu Keitu un pilnīgi piekrītu viņas lēmumam, jo katram vecumam, lai cik tas banāli arī neizklausās, tiešām ir savs skaistums." apgalvo Džoanna. Arī viņa pati nevēlas tikt "iebalzamēta" ar botoksa injekcijām, iegūstot nemainīgi stingus sejas vaibstus.

Nepārcenties ar SPF

Foto: Vida Press

Vai tu zini, ka augsts SPF faktors (virs 30) sejas kopšanas līdzekļos ir pat sliktāks nekā tā pilnīgs iztrūkums. Šo teikumu es visām savām savām klientēm, kuru vidu ir arī tādas zvaigznes kā Penelope Krusa, Uma Tūrmane un Kristija Tērlingtone, atkārtoju gluži kā mantru. Regulāri lietojot skaistumkopšanas preparātus ar augstu SPF faktoru, vari iedzīvoties tumšos pigmenta plankumos uz ādas, kas ir visai nepatīkama un grūti atrisāma problēma.

Lāzerprocedūrām – nē!

Džoanna Čeka atklāj, ka viņa savām klientēm ir aizliegusi izmantot lāzerprocedūras. Kādēļ? Jo lāzerprocedūras tiešā veidā nogalina ādu. Ja man neizdodas kādu atrunāt no šī neprātīgā soļa, tad līdz ar to mūsu sadarbība beidzas, jo lāzerprocedūras, kaut ar to palīdzību iespējams panākt iespaidīgu tūlītēju efektu, sagādā jaunas, bieži vien neatrisināmas problēmas.

Jā – masāžai un sejas fitnesam

Foto: Reuters/Scanpix

Kā apgalvo slavenā kosmetoloģe, tad prasmīgi veikta un regulāra sejas masāža ir efektīvākais un nekaitīgākais līdzeklis cīņā ar sejas ādas novecošanu. Es priecājos, ka to ir sapratušas arī manas klientes. Esmu izstrādājusi 4 nedēļu masāžās kursu, kas rada tikpat pārsteidzošu efektu kā ādas nostiepšana. Pēc sejas masāžas kursa Umai Tūrmanei un Keitai Vinsletai daudzi esot jautājuši, lai viņas atklāj, pie kura plastikas ķirurga veikušas tik sekmīgu operāciju.