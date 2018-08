Pieci atjautīgi veidi, kā likt sejas porām izskatīties nemanāmākām

Nav iespējams pilnībā tikt vaļā no palielinātām porām uz sejas, vēsta portāls "Web MD", tomēr ir iespējami vairāki veidi, kā likt tām izskatīties nemanāmākām. "Viņa" pēta piecus veidus, kā atjautīgi risināt vienmēr aktuālo problēmu, iedvesmojoties no portāliem "Women's Health" un "Cosmopolitan".

Regulāra sejas attīrīšana

Viens no veidiem, kā poras izskatīsies mazākas, ir regulāra to attīrīšana ar speciāliem līdzekļiem. Tikai nevajadzētu aizrauties ar pārlieku mazgāšanu, kas ādu padarīs sausu. Ideālā variantā mazgā no rīta un vakarā ar saudzīgāka tipa līdzekļiem, piemēram, kuru sastāvā ir mazliet skrubja vai saudzīgu serumu.

Tāpat nevajadzētu aizmirst seju notīrīt ar atbilstošu tīrīšanas līdzekli jeb toniku, kas ir ar pareizo PH līmeni, lai tāpat kā mazgāšanas process, seja nekļūtu sausa. Kad norit sejas attīrīšana, porās nekrājas netīrumi, un tās automātiski kļūst nemanāmākas.

Aizsardzība no saules

Vasara strauji tuvojas noslēgumam, bet tas nenozīmē, ka nav nepieciešamība aizsargāt ādu no saules stariem. Tieši UV stari spēlē lielu lomu poru izmērā, jo tie "saplēš" ādā esošo kolagēnu, kas palīdz porām būt ciešākām un stingrākām. Jo vairāk UV stari piekļūst ādai, jo poras kļūst "vaļīgākas" un līdz ar to arī lielākas, portālam "Cosmopolitan" stāsta Ņujorkas dermatologs Karlos Čārlzs (Carlos Charles).

Ne tikai siltajos mēnešos, bet arī ziemā, izvēlies ādu pasargāt ar krēma palīdzību, kurā ir svarīgie SPF filtri. Kā arī rūpējies, lai āda nenonāktu tiešos saules staros, bez aizsardzības pasākumu veikšanas.

Tvaika procedūras

Portālam "Women's Health" labu ieteikumu min Sesīlija Vonga (Cecilia Wong), kas ir holistiskā estētiķe un "Cecilia Wong Skincare" īpašniece – pamēģini sejas ādu attīrīt ar augu tvaikiem. Procedūra palīdz atvērt poras un atbrīvoties no visiem netīrumiem, kas tajās sakrājušies.

Tev tikai jāizmanto karsts ūdens lielā bļodā, jāieliek tajā svaigas, sarkanu rožu ziedlapas, mazliet lavandas, rozmarīnu, baziliku un piparmētru. Tad traukam uzklāj dvieli un nogaidi aptuveni piecas minūtes. Vēlāk uzmanīgi lien zem dvieļa un elpo smaržojošo tvaiku. Ieteicams virs tvaika pavadīt 10 līdz 15 minūtes. Pēc tam noskalo seju, nosusini un nepieciešamības gadījumā uzklāj mitrinošu krēmu. Procedūras laikā tvaiki nodrošina sejas ādu ar nepieciešamo skābekli un mitrumu, kamēr tiek tīrītas poras.

Attīri pēc sportiskām aktivitātēm

Šis ieteikums līdzinās iepriekš minētajai regulārai sejas attīrīšanai, tomēr portāls "Women's Health" atgādina – īpaši svarīgi notīrīt seju pēc sportiskām aktivitātēm. It īpaši, ja dodies uz treniņu pa dienu un tad atkal atgriezies, piemēram, darbā. Atceries, ka aktivitāšu laikā, uz sejas sakrājas visādi netīrumi, nereti tā tiek noslaucīta ar roku, uz kuras var būt dažādas baktērijas. Tāpat arī izsitušies sviedri aizsprosto poras – tāpēc tos ir īpaši svarīgi notīrīt pēc kārtējā treniņa. Lai sporta somā nebūtu jānēsā līdzi visi sejas kopšanas līdzekļi, izmanto saudzīgas mitrās salvetes, kas ir paredzētas sejas tīrīšanai.

Ādas stiprināšana un elastīguma veicināšana

Kļūstot vecākam, sejas āda arvien vairāk zaudē kolagēnu un elastīnu, kas ir atbildīgi par ādas, poru stiprumu un elastīgumu. Jo vairāk zūd šīs vielas ādā, jo nokarenāka tā kļūst. Līdz ar to arī poru izskats mainās un nereti līdzinās asaras tipa formai.

Kā portālam "Cosmopolitan" stāsta dermatologs Ādams Geijers (Adam Geyer): "Vecā skola uzskatīja, ka nav iespējams mainīt poru izskatu, bet tas ir iespējams." Tāds elements kā rauga ekstrakts, stiprina poru sieniņas, samazinot to diametru un atjaunojot apļveidīgas formas izskatu.