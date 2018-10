Pirkstus nost no ādas jeb Kā ātri tikt vaļā no pumpām

Kārtējo reizi uz sejas uzmetusies liela, sarkana un pietūkusi pumpa? Tā var notikt ar jebkuru, tāpēc, iedvesmojoties no portāla "Good Housekeeping", apkopojam piecus pavisam vienkāršus un galvenokārt drošus soļus, kā ātri tikt galā ar pumpām. Galvenais – nespaidi, nekasi un nepieskaries! Savukārt problemātiskājos brīžos noteikti vērsies pie ārsta.

Rokas nost!

Fakts, ka pumpām un apsārtušiem veidojumiem nevajadzētu pieskarties, ir dzirdēts vairākkārt, tomēr tā patiesi ir taisnība! Dermatologi joprojām uzsver, ka nekādos apstākļos pumpu nevajadzētu spaidīt, kasīt un pat tai pieskarties. Tieši tā parasti ir cilvēku lielākā kļūda, jo mirklī, kad sāc veidojumu spiest – pumpa dzīst ilgāk, var palikt rētas un rasties vēl dziļāks iekaisums. Tāpat pieskaršanās brīdī ar pirkstiem vari izplatīt citas baktērijas, kas nudien ādai nenāks par labu.

Neizmanto tautas metodes!

Bieži dzirdēts, ka zobu pasta vai citrona sula palīdz tikt galā ar pumpām, tomēr dermatologi brīdina – tie var veidot lielākus apsārtumus un nevajadzīgi sausināt ādu. Piemēram, tautas metode pumpu notīrīt, izmantojot citrona sulu, nerada nekādu pozitīvu efektu – drīzāk var lieki kairināt ādu un radīt vēl dziļāku iekaisumu. It īpaši sejas āda mēdz būt vieglāk ievainojama, tāpēc visos gadījumos gan kopšanā, gan cīņā ar pumpām, vajadzīgi saudzīgi un pat ārstnieciski līdzekļi.

Izmanto siltu kompresi!

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kas nomierinās ādu un līdz ar to arī pumpas iekaisumu, ir silta komprese. To vari izmantot arī brīžos, kad jūti – uz ādas veidojas izaugums. Kompresei izmanto mazu dvielīti, ko izmērcē siltā vai karstā ūdenī, tad uzliec uz sejas vai pumpas. Vēlāk apsārtumam uzklāj kādu speciālu līdzekli. Savukārt, ja siltums nav tava stihija, tad vari izmantot arī vēsu kompresi, kas lieliski palīdz noņemt pampumu.

Turpini regulāri attīrīt seju!

Kad uzmetas nepatīkama pumpa, nevajadzētu izvairīties no sejas attīrīšanas rutīnas. Piemēram, sviedri turpina izdalīties visas dienas laikā – tie turpina krāties ādas porās, tāpēc to neattīrīšana tikai pasliktinās ādas stāvokli. Tāpat sievietes ikdienā nereti lieto meikapu, kas vakaros ir rūpīgi jānotīra, lai ādas situāciju nepasliktinātu vēl vairāk.

Pumpu ārstēšanas metodes

Pirmkārt, atceries vienmēr vakaros kārtīgi notīrīt seju un izmantot pareizos mitrināšanas veidus tavam ādas tipam. Otrkārt, izņemot sejas mazgāšanu ar speciālu līdzekli, nepieskaries sejai un it īpaši – apsārtušām un iekaisušām pumpām. Treškārt, atrodi savai sejai labākos līdzekļus, kas cīnās ar pumpām. Tos noteikti vislabāk noteikts dermatologi vai ādas ārsti, ja situācija kļūst nekontrolējama un bieži atkārtojas.