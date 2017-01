Plāni, nespodri mati: vai ziemā tas ir normāli un kā novērst to izkrišanu

Mati ir sievietes dabīgā rota, bet ko darīt, ja tā nebūt nav tik skaista, kā vēlētos, proti, mati ir plāni un pastiprināti izkrīt? Iemesli var būt dažādi – gan iedzimtība, gan uzturs, gan dzīvesveids un pat tas, cik daudz satraucamies. Jāpiebilst, ka ziemā pastiprināta matu izkrišana nav nekas neparasts, jo to var veicināt D vitamīna, ko mums palīdz sintezēt saules gaisma, trūkums. Tā kā matus plānus un nespodrus var padarīt dažādi faktori, arī problēmas novēršanai ir dažādi līdzekļi.

Matu izkrišana – parasta parādība

Kā norāda "VeryWell", matu struktūras un apjoma izmaiņas dzīves laikā ir normāla parādība. Protams, izpratne, ka matu izkrišana nav nekas neparasts, nepalīdzēs samierināties ar to, ka tie kļūst arvien plānāki. Turklāt samierināšanās noteikti nebūs labākā taktika, jo matu izkrišanu ir iespējams novērst, atkarībā no tā, vai to izraisa iedzimtība, stress vai kāds cits faktors.

Tas, ka pamani izkritušus matus uz spilvena, matu sukā vai dušā, ne vienmēr nozīmē, ka ir pamats satraukumam. Katram cilvēkam dienā izkrīt vidēji 100 matu – katrs mats pie galvas turas apmēram četrus ar pusi gadus. Matu izkrišanu veicina arī ķemmēšana, mazgāšana un veidošana, turklāt pēc 30 gadu sasniegšanas visiem cilvēkiem matu izkrišana kļūst intensīvākā. Tiesa, vīriešiem šis process bieži ir ātrāks un pamanāmāks.

Ja mati kļūst plānāki ģenētisku iemeslu dēļ, tas nenozīmē, ka tie vairāk izkrīt. Patiesībā ģenētika var aizkavēt jaunu matu augšanu. Tā kā matu augšanas aizkavēšanās ir saistīta ar testosteronu, tā parasti novērojama vīriešiem, un 30 gadu vecumā ar to saskaras viens no četriem vīriešiem, bet, sasniedzot 60 gadus, – divi no trim.