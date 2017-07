Praktiski padomi: sievietes skaistuma noslēpumi lieliskam izskatam

Ikvienai no mums ir savi skaistumkopšanas paņēmieni, ko pielietojam ikdienā, lai ātri un efektīvi uzlabotu savu izskatu – atgūtu, piemēram, ādas mirdzumu pēc garas darba nedēļas, padarītu roku un pēdu ādu īpaši maigu, atvairītu krunciņu veidošanos utt. Turpinājumā piedāvājam noderīgus padomus, ko izcēlusi "Ladyshick" komanda, skaidrojot, kā īsā laikā padarīt savu izskatu pievilcīgāku. Iespējams, daži no tiem noderēs arī, gatavojoties gaidāmajai nedēļas nogalei!

Seja

Lai atgrieztu mirdzumu nogurušām acīm, uzliec ādai ap acīm masku no svaigi sarīvēta kartupeļa un turi to 10 –15 minūtes. Tā izlīdzinās grumbiņas un atsvaidzinās maigo ādu ap acīm, kas mēdz būt nogurusi no ikdienas grima.

Nekad nelieto skrubi ādai ap acīm, tas padarīs vēl trauslāku jau tā tik plāno un jutīgo ādu ap acu zonu.

Lai mazinātu sāpes, kad retini uzacis, ieeļļo ādu ar barojošu krēmu. Nosusini lieko krēmu ar vates tamponu, lai darbojoties neslīdētu pincete.

No rīta notīri seju ar ledus gabaliņiem, kas, ideālā gadījumā, taisīti no ceļmallapu uzlējuma. Tā tonizēsi ādu un sadziedēsi iespējamās tās mikrotraumas.

Vienmēr lieto skrubi tikai uz tīras un samitrinātas ādu. Noņem to nevis ar toniku, bet siltu ūdeni.

Ielūkojies arī šajos skaistumkopšanas vakara rituālos, ko vērts ieviest savā ikdienā.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Vislabāk jebkuru krēmu klāt uz ādas vismaz 15 minūtes pēc mazgāšanās. Krēma kārta, kas uzklāta vēl mitrai ādai, noved pie siltuma aiztures un termoregulācijas traucējumiem, brīdina kosmetologi.

Jebkurai sievietei pēc 25 gadu vecuma noderēs ikdienas "sejas vingrošana" – piecu minūšu garumā viegli viscaur paknaibi sejas ādu ar pašiem pirkstu galiņiem. Tas uzlabos asinsriti un ādas toni, kā arī novērsīs grumbu veidošanos.

Visas maskas (gan mājās taisītās, gan veikalā nopirktās) darbosies intensīvāk, ja pirms to lietošanas veiksi sejas ādai 10 minūšu tvaika vanniņu. Izteikti kapilārai ādai nomaini silto tvaika vanniņu pret siltu kompresi: bieza auduma salveti izmērcē karstā ūdenī, izgriez un uzklāj uz sejas.

Taukainu un jutīgu ādu ir ieteicams tīrīt ar salvijas, kumelīšu vai strutenes novārījumu.

Ja problēmas sagādā taukaina āda, kas spīd – cīņai ar spīdumu neizmanto produktus, kas satur spirtu. Tas tikai sausinās virsējo ādas slāni, bet neatrisinās taukainās ādas problēmu.

Kakls

Lai neizveidotos dubultzods vai samazinātu jau esošo "apkaklīti", kā arī ādas krokas uz kakla, pielieto šādu ikdienas procedūru: trīs – piecas minūtes maigi paklapē pa zodu un kaklu ar dvieli, kas izmērcēts sāls šķīdumā (viena tējkarote sāls uz glāzi ūdens). Citus paņēmienus dubultzoda mazināšanai atradīsi šeit.

Foto: Shutterstock

Maska ļoti savītušai kakla ādai: samīci nogatavojušos banānu, turi tā masu uz ādas 10 – 15 minūtes, noskalo ar siltu ūdeni. Banānos esošie vitamīni un mikroelementi, piemēram, kālijs labvēlīgi iedarbosies uz ādas stāvokli, to tonizējot.

Ķermenis

Ielej siltā vannā glāzi saldā krējuma vai trekna pilnpiena, tas ir lielisks līdzeklis, lai mājas apstākļos attīrītu un mīkstinātu sausu ķermeņa ādu.

Glāze svaigi spiestas apelsīnu sulas, kas ielieta vannā, ādu padarīs elastīgāku.

Kafijas biezumi, kas palikuši pāri pēc aptuveni piecu kafijas tasīšu izdzeršanas, būs lielisks visa ķermeņa skrubis, īpaši pēc tvaika pirts vai saunas.

Rokas

Lai mīkstinātu sausu elkoņu ādu, citronus pārgriež uz pusēm. Turi savus elkoņus šajās "laiviņās" 10 –15 minūtes.

Barojoša maska roku ādai: viens olas dzeltenums, ēdamkarote medus un tējkarote auzu miltu. Rokas liek kokvilnas cimdiņos un tur vismaz dažas stundas vai, ideālā gadījumā, visu nakti.

Foto: Shutterstock

Sievietēm pusmūžā būtu jāizvēlas spilgtu toņu nagu lakas. Tam ir savs psiholoģiskais pamatojums – kad cilvēks uztver krāsu objektus, viņš vispirms vērš uzmanību uz visspilgtāko vietu, pārējais paliek fonā. Sakopti un spilgti nagi atstās ēnā roku pigmenta plankumiņus, iespējamās grumbas un citas roku ādas novecošanās pazīmes.

Šī sezonas karstākās manikīra aktualitātes atradīsi šeit.

Pēdas

Maska pēdām ar rupju vai saplaisājušu ādu – 30 minūtes vāri pienā vidēju ābolu (apmēram 200 g), pēc tam sablendē to biezenī un klāj biezeni uz tīrām kājām. Turi masu 15 – 20 minūtes, noskalo ar siltu ūdeni.

Tulznas un dažādi "pēdu uzstaigājumi" labi ārstējami ar citronu. Piesien uz nakti problemātiskajai zonai mizas un mīkstuma gabalu. No rīta problemātiskās vietas būs viegli apstrādājamas. Te atradīsi arī citus padomus šīs problēmas risināšanai.

Lai ceļgalu āda būtu mīksta un gluda, reizi nedēļā noņem raga slāni ar jebkuru ķermeņa skrubi. Tad iezied ceļgalus ar barojošu roku krēmu, kas satur bišu vasku un vitamīnu E.

Mati

Piešķirt nekrāsotajiem matiem mirdzumu un jauku toni var arī bez krāsošanas, bet ar skalošanu. Stiprs kumelīšu tējas uzlējums padarīs gaiši brūnus matus zeltainus, bet rabarberu uzlējums krāsos matus gaišā pelnu tonī.

Foto: Shutterstock

Tautas līdzeklis pret blaugznām – divas ēdamkarotes sīpolu mizu apliet ar puslitru verdoša ūdens un atstāt uz 15 minūtēm. Ar šo šķidrumu skalot matus pēc katras matu mazgāšanas apmēram mēnesi. Šeit meklē arī padomus citām iespējām, kā cīnīties ar šo nepatīkamo problēmu.

Žāvē matus ar fēnu, kura režīms iestādīts stāvoklī "silts". Režīmu "karsts" izmanto tikai ārkārtas gadījumos. Tik karsts gaiss matiem tiešām ir ļoti neveselīgs, tos dedzinot.