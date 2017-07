Sejas ādas kopšana: vakara rituāli, ko vērts ieviest savā skaistuma rutīnā

Nav nekāds noslēpums, ka ādai nepieciešamas īpašas rūpes, lai tā būtu starojoša un veselīga. Tomēr vakaros dažkārt slinkums un sagurums ņem virsroku, tāpēc izlaižam ierastos skaistuma rituālus. Tā darīt nevajadzētu, uzsver eksperti, piedāvājot trīs noteikumus, ko likt aiz auss.

Pirms gulētiešanas – obligāta ādas attīrīšana

Neatkarīgi no tā, lieto dekoratīvo kosmētiku vai nē, viens no svarīgākajiem skaistuma baušļiem ir obligāta sejas attīrīšana no kosmētikas vai dienā uzkrātajiem putekļiem. Āda būs tikai pateicīga, jo tās atjaunošanās sākas tieši miegā – nenotīrīta kosmētika un citi netīrumi nosprosto poras un rada ne tikai diskomforta sajūtu, bet arī kairina ādu un var radīt iekaisumu. Nereti sievietes attaisnojas ar nogurumu vai laika trūkumu, tāpēc ieteicams izvēlēties efektīvu kosmētikas noņēmēju, kas ātri noņem netīrumus bez liekas ādas berzēšanas.

Gudra ādas mitrināšana

Lai āda būtu veselīga un noturīga pret apkārtējās vides ietekmi, tā ir regulāri jāmitrina, neatkarīgi no ādas tipa. Maldīgs ir uzskats, ka sejas mitrināšanai pietiek vien ar ūdeni, taču skaistuma eksperts Andžejs Savickis brīdina, ka tas vairāk ādu sausina, nekā mitrina. Ūdens palīdz apūdeņot ādu tikai tādā gadījumā, ja tiek izmantots pareizi un kopā ar piemērotiem sejas kopšanas līdzekļiem, kas nodrošina dziļu un ilgstošu sejas mitrināšanu. Te vari atrast dermatoloģes ieteikumus ādas tipiem piemērotai sejas kopšanai.

Vislabāk – gulēt uz muguras

Lai pāragri neiedzīvotos grumbās, jāizvēlas gulēt uz muguras, jo, aizmiegot uz vēdera vai sāniem, seja tiek iespiesta spilvenā – šāds ilgstošs spiediens veicina grumbiņu veidošanos, it īpaši mutes un deguna apvidū. Turklāt, guļot uz muguras, izvairīsies no maisiņiem zem acīm, jo galva tiks balstīta tā, lai šķidrums nesakrājas zem acu zonas. Ja tomēr mēdz pamosties ar aizpampušām acīm, pamēģini vakaros neuzņemt par daudz šķidruma – daļai sieviešu tas novērš maisiņu rašanos zem acīm. Ieteicams izvēlēties arī sejai draudzīgu spilvendrānas audumu, piemēram, zīdu, kā arī regulāri to mazgāt, jo viss, kas nonāk uz spilvena, paliek arī uz sejas.

Noteikti vērts aplūkot arī šos ikdienišķos padomus skaistuma saglabāšanai.