Septiņi fakti par celulītu, kuru zināšana var palīdzēt to samazināt

Celulīts ir problēma, ar ko saskaras neskaitāmas sievietes visā pasaulē. Jautājums, kā no tā atbrīvoties vai to noslēpt, nodarbina ļoti daudzu cilvēku prātus. Lai uzlabotu savu ādas stāvokli un izskatu, ir svarīgi saprast, kas tieši un kāpēc to pasliktina.