Septiņi zelta vērti ieteikumi, kas var palīdzēt aizkavēt ādas novecošanos

Pastāv uzskats, ka līdz sirmam vecumam saglabāt veselīgu, starojošu sejas ādu var palīdzēt vien nevainojami gēni vai biezs naudas maks. Galvenais priekšnoteikums, kas palīdzēs atvairīt pāragru krunciņu parādīšanos, tomēr ir regulāras rūpes par savu veselību un sistemātiska ādas kopšana, turklāt veidi, kā uzlabot ādas izskatu, ir visdažādākie.

Līdztekus veselīga dzīvesveida ievērošanai, varam savu skaistumu uzticēt gan profesionāļu rokām, gan iespēju robežās vairot to pašu spēkiem, izmantojot arī dažādas vecmāmiņu pārbaudītas metodes.

Lai pēc iespējas ilgāk saglabātu jauneklīgi gludu un veselīgu sejas ādu, "Marie Claire" speciālisti iesaka ievērot vairākus būtiskus nosacījumus.

Pareiza sejas attīrīšana

Sejas attīrīšana ir ļoti svarīgs etaps ādas kopšanas procesā. Uzskatāms piemērs ir Āzijas sievietes, kuras, salīdzinot ar eiropietēm, bieži vien izskatās jaunākas par saviem gadiem. Kā liecina statistika, viņas sejas kopšanas rituālam piešķir īpašu nozīmi. Sejas tīrīšana nav tikai kosmētikas noņemšana, bet arī ādas atbrīvošana no atmirušajām šūnām, sviedriem un cita veida sārņiem, turklāt katram no tiem ir savs tīrīšanas veids. Piemēram, acu kosmētiku ieteicams noņemt tikai ar speciāli šim nolūkam paredzētu līdzekli, bet tas nederēs tauku dziedzeru izdalīto sārņu un sviedru noņemšanai. Izvēloties sejas tīrīšanas līdzekļus, būtu jāņem vērā arī ādas īpatnības un tās jutīgums, lai kopšanas process nekaitētu ādas struktūrai un rezultātā nebūtu vairāk sliktuma nekā labuma.

Retinolu saturoši preparāti

Foto: Shutterstock Retinols jeb A 1 vitamīns agrāk tradicionāli tika izmantos cīņā ar pinnēm, bet ir pierādīts, ka šim vitamīnam piemīt ne tikai pretiekaisuma efekts, bet tas spēj padarīt ādu arī gludāku un tvirtāku. Vienkāršāk sakot, retinols pagarina ādas šūnu ilgmūžību un veic grumbu aizpildīšanas funkciju.

Nevajadzētu rīkoties pārsteidzīgi un iegādāties apšaubāmas izcelsmes produktus, paļaujoties vien uz draudzeņu vai paziņu ieteikumiem – visprātīgāk tomēr būtu konsultēties ar kosmetologu, kurš, ņemot vērā tavas ādas tipa īpatnības, palīdzēs izvēlēties pareizas koncentrācijas retinola preparātu. Šāda veida preparātus var sākt lietot jau pusaudžu vecumā, bet – iepriekš noteikti konsultējoties ar speciālistu. Profilakses nolūkā pietiks, ja retinolu saturošu preparātu uzklāsi ādai divas reizes nedēļā.

Serumu lietošana

Serums ir produkts, kura sastāvā ir palielināts aktīvo vielu daudzumu. Kosmētiskie serumi tiek dēvēti arī par esencēm un koncentrātiem. Tā kā serumi ir ļoti koncentrēti, to konsistence ir šķidrāka un to deva tiek skaitīta pilienos.

Speciālisti īpaši iesaka seruma kursu iziet tad, kad āda tikusi pakļauta nelabvēlīgu apstākļu iedarbībai, piemēram, slimībai, stresam, saules trūkumam. Tieši tāpēc ziema ir īstais laiks, kad serums palīdzēs cīņā ar pelēku un nogurušu sejas ādu. Ziemā noteikti noderēs mitrinoši serumi un tādi, kuros ir lielāks vitamīnu koncentrāts.

Serumiem ir gan daudz plusu, gan arī savi mīnusi. Pie plusiem jāmin tas, ka serumi iekļūst ādā ļoti dziļi un ir spējīgi novērst konkrētu problēmu jau pašā saknē, kā arī pastiprina citu kopšanas līdzekļu iedarbību, kas nav mazsvarīgi. Kā vērā ņemams mīnuss, – nekādā gadījumā nevajadzētu ķerties pie pašdarbības un sākt lietot šos stipras koncentrācijas preparātus bez kosmetologa ieteikuma, lai nenodarītu kaitējumu ādai.

Dziļā poru attīrīšana

Foto: Shutterstock



Kā jau minēts, katra rīta obligāts rituāls ir rūpīga sejas tīrīšana, izmantojot putas, eļļas, ziepes un dažādus losjonus, bet kopšanas process ar to vēl nebeidzas. Reizi nedēļā ir jāveic arī ādas dziļā attīrīšana, lai atbrīvotu poras no aizsērējumiem un melnajiem punktiem uz sejas, kas paātrina ādas novecošanās procesu. Lai attīrīšana būtu maksimāli efektīva, ieteicams izmantot dažādas maskas, sejas skrubjus, abrazīvos sūkļus, elektriskās birstītes un citus palīglīdzekļus, ko piedāvā skaistumkopšanas industrija.

Preparāti ar SPF filtriem

Pat ja debesis klāj svina pelēki mākoņi un saulīte nav redzēta jau vairākus mēnešus, tomēr tās ultravioletie stari nodevīgi sasniedz ādu ar neapbruņotu aci nesaskatāmā veidā. Pret šo problēmu cīnīties nepalīdzēs kopjošie dienas krēmi, protams, ja vien to sastāvā nav jau minēto aizsargfiltru. Ultravioleto staru kaitīgās ietekmes rezultātā sākas ādas fotonovecošanās, un pirmās krunciņas var parādīties, pat nesasniedzot 30 gadu slieksni.

Ēšanas paradumu normalizēšana

Foto: Shutterstock



Kura no mums gan nezina, cik kaitīgi ir taukaini, sāļi, saldi, bet ļoti garšīgi ēdieni? Tomēr vai tu izvērtē arī šādu ēdienu nodarītos kaitējumus sev un savai ādai – ja ne uzreiz, tad tālākā nākotnē noteikti. Ir vērts pārskatīt savu ēdienkarti, lai tajā būtu produkti, kas nodrošina ne tikai visa organisma veselību kopumā, bet palīdz arī sejas ādai būt tvirtai un pievilcīgai. Atceries par antioksidantiem, kas ir svaigos dārzeņos un augļos. Tie ir pirmie palīgi cīņā ar brīvajiem radikāļiem, bet piesātinātās taukskābes, kas ir, galvenokārt, zivīs, riekstos un augu eļļā, nodrošina jauneklīgu ādas izskatu. Vai tas nav pietiekami nopietns arguments savu ēšanas principu pārvērtēšanai?

Nodarbošanās ar sportu

Aerobie vingrojumi ne tikai nodrošina muskuļu tonusu un tauku dedzināšanu, bet arī labvēlīgi ietekmē ādas izskatu. Fiziskās slodzes laikā organismā, tai skaitā arī ādā, pastiprināti ieplūst skābeklis, tā tiek labāk apasiņota, un tieši tas ir nepieciešams šūnu darbībai un to atjaunināšanai. Tā ka ņem vērā, – stunda uz skrejceļa nozīmē ne tikai kādu centimetru mazāk no ķermeņa apkārtmēriem, bet arī aizstāj lieku vizīti pie kosmetologa, jo slodzes rezultātā kopā ar sviedriem no organisma tiek izvadīti arī toksīni, un āda par to tev būs pateicīga.