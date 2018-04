Sešas tipiskas skaistumkopšanas kļūdas, no kurām derētu izvairīties

Kopta cilvēka āriene ir viena no veselīga ķermeņa pazīmēm. Lai to panāktu, nepieciešams rūpīgi sekot līdzi higiēnai un izvēlēties atbilstošus līdzekļus. Kā izvairīties no kļūdainas ķermeņa kopšanas un kā izvēlēties sev piemērotākās skaistumkopšanas metodes? Aptieku tīkla "Apotheka" sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane iesaka sešus vienkāršus risinājumus, kā nepieļaut kļūdas ikdienas skaistumkopšanas rituālos.

Dekoratīvās kosmētikas nenotīrīšana

Nenotīrīta dekoratīvā kosmētika pirms miega aizsprosto poras un sekrēcijas dziedzerus, kas var radīt sejas ādas iekaisumus. Vislabāk sejas ādas attīrīšanai lietot ādu mitrinošu kosmētikas noņēmēju vai mitrās salvetes, kas paredzētas dekoratīvās kosmētikas noņemšanai. Piemērota izvēle būs arī, piemēram, attīrošas putas, želejas un pieniņi, kā arī micelārais ūdens. Micelārais ūdens visefektīvākajā veidā palīdzēs noņemt pat biezākās kosmētikas kārtas, tāpēc vislabāk kosmētikas noņemšanu sākt tieši ar to. Tāpat, ar micelārā ūdens palīdzību vieglāk notīrīt arī ar dekoratīvo kosmētiku noklātu kakla un dekoltē zonu. Nevajadzētu aizmirst arī par kosmētikas uzklāšanai paredzēto otiņu regulāru tīrīšanu, lai izvairītos no sejas ādas iekaisumiem. Labs sejas tīrīšanas līdzeklis palīdzēs saglabāt veselīgu ādas stāvokli un nodrošināt tās atjaunošanos nakts laikā. Sejas ādas kairināšana

Sejas ādas kairināšana var izraisīt ādas bojājumus, radīt rētas un pat veicināt grumbu rašanos. Atbrīvošanās no pūtītēm mājas apstākļos ir viens no biežākajiem sejas ādas kairināšanas iemesliem. Lai izvairītos no potenciāliem ādas bojājumiem, padziļinātu sejas attīrīšanu ieteicams veikt pie profesionāļa. Dermatologs, izrunājot ar klientu viņa vajadzības, novērtējot ādas īpatnības un veselības stāvokli kopumā, zinās gan to, kādu procedūru izvēlēties, gan arī viņam būs piemēroti sanitāri apstākļi un nepieciešamie skaistumkopšanas līdzekļi. Piecas kļūdas cīņā ar pinnēm Ādas tipam nepiemēroti kopšanas līdzekļi

Katram cilvēkam ir atšķirīgs ādas tips, tādēļ noteikti jāpievērš uzmanība mērķim, kādam skaistumkopšanas produkts tiek iegādāts. Normālai/sausai ādai nepieciešami produkti ar mitrinošu efektu, tāpat arī normālas/jutīgas ādas tipam. Savukārt taukainas/kombinētas ādas īpašniekiem jāizvairās no trekniem, ādu taukojošiem līdzekļiem. Dermatoloģe par būtiskāko: ādas tipiem piemērota kopšana un atslodzes dienas no meikapa Pārāk karsts ūdens

Karsta duša, iespējams, šķiet patīkama un nomierinoša, taču tā nedod ādai tik ļoti nepieciešamo mitrināšanu. Karstais ūdens iznīcina veselīgās, dabīgās, ādai piemītošās eļļas. Vislabāk karstā ūdens vietā izvēlēties siltu vai remdenu ūdeni. Kas liecina par to, ka ūdens dušā vai vannā bijis par karstu? Tādos gadījumos var novērot ādas apsārtumu, kā arī, izkāpjot no vannas vai dušas, rodas siltuma, nevis vēsuma sajūta. Šādā gadījumā vēlams ādu mitrināt ar mitrinošu krēmu. Tāpat arī nepieciešams parūpēties par matu mitrināšanu. Zobu tīrīšana pēc dažādu dzērienu dzeršanas

Kafijā, gāzētajos dzērienos un augļu sulās esošie cukuri un skābes bojā zobu emalju, taču pēc šādu dzērienu lietošanas nav ieteicams uzreiz tīrīt zobus. Tīrot zobus uzreiz pēc, piemēram, kafijas dzeršanas, zobu emalja tiek bojāta jebkurā gadījumā. Pēc cukurotu dzērienu lietošanas ieteicams muti izskalot ar ūdeni un zobus tīrīt apmēram stundu vēlāk. Vislabākajā gadījumā zobus ieteicams iztīrīt pirms šādu dzērienu lietošanas. Matu nesamitrināšana pirms došanās baseinā Pirms peldēšanās baseinā matus ieteicams saslapināt dušā, lai baseina ūdenī esošās ķīmiskās vielas mazāk tos bojātu. Ejot peldēties sausiem matiem, tie uzsūc visu baseina ūdenī esošo ķīmisko sastāvu, kā rezultātā, piemēram, balināti mati var kļūt zaļgani. Pēc peldes baseinā matus vēlams uzreiz izmazgāt.