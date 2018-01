Seši soļi cīņā ar sasprēgājušām lūpām

Ziema ir laiks, kad daudzi cilvēki cīnās ar vienu un to pašu problēmu – sasprēgājušām lūpām. Tās nerodas tikai no skūpstīšanās aukstumā un ne vienmēr pietiek ar jaunu lūpu balzamu, lai lūpas nesprēgātu, nebūtu sausas un neradītu diskomfortu. Lūpu stāvokli ietekmē dažādi faktori, ieskaitot gaisu tavā mājoklī.

Lai palīdzētu uzlabot tavu lūpu stāvokli, piedāvājam iepazīties ar sešiem "Prevention" ekspertu sagatavotajiem soļiem lūpu kopšanā ziemas laikā.

Pārtrauc regulāru lūpu aplaizīšanu

Kad lūpas ir kļuvušas sausākas, daudzi cilvēki tās instinktīvi mēģina mitrināt nolaizot. Lai arī siekalas uz brīdi padara lūpas mitrākas, tās ātri nožūst un āda kļūst vēl sausāka. Ja vēlies izrauties no nebeidzama apļa, kur īslaicīgs komforts vēl vairāk pasliktina situāciju, centies izvairīties no lūpu aplaizīšanas. Kad vēlies nolaizīt lūpas, uzliec tām biezu lūpu balzamu vai kādu citu mitrinošu produktu. Ja lūpu aplaizīšana ir stresa ieradums, iegādājies ledenes, bet izvairies no mākslīgiem saldinātājiem un garšām, jo tie radīs nepieciešamību atkal aplaizīt lūpas.

Lieto atbilstošu lūpu balzamu

Aukstā laikā mēs valkājam cimdus, cepures un šalles, bet lūpām nav nekādas aizsardzības. Tieši tāpēc lūpu balzams ir tik nozīmīgs. Lieto balzamu katru reizi, kad dodies ārpus mājām. Izvēlies balzamu, kas satur kādu vērtīgu augu eļļu, piemēram, mandeļu vai kokosriekstu, šī sviestu, bišu vasku vai alveju. Un atceries, ka uzskats, ka cilvēks var kļūt atkarīgs no lūpu balzama, ir muļķības. Vēlme to uzklāt atkal un atkal rodas, jo tas palīdz un mazina diskomfortu, ko izraisa sausas, sasprēgājušas lūpas.

Mājās lieto gaisa mitrinātāju

Centrālapkure ziemas laikā ievērojami sausina gaisu. Tas nenāk par labu ne tavām lūpām, ne ādai – gaiss tās padara sausākas. Ja arī tavās mājās ir ļoti sauss gaiss, ieteicams apsvērt domu par gaisa mitrinātāja iegādi un izmantošanu. Tas nāks par labu ne tikai tavām lūpām, bet arī ādas stāvoklim un vispārējai pašsajūtai.

Ziemā lūpas krāso citādāk

Foto: Shutterstock

Matētās un ilgnoturīgās lūpukrāsas var būt ērtas un skaistas, bet ziemā tās noteikti nenāks par labu tavām lūpām. Gan vienas, gan otras sausina lūpas. Šo lūpukrāsu vietā ieteicams izvēlēties lūpu spīdumus vai izmantot kādu barojošu un mitrinošu lūpukrāsu, ko lieto kopā ar lūpu zīmuli. Pa virsu krāsojumam uzklāj lūpu balzamu. Un atceries, ka labāk izvairīties no spēcīgi smaržojošām lūpukrāsām, jo arī tās sausina lūpas.

Pārtrauc lietot skrubi lūpām

Skrubis lūpām ziemas laikā nav obligāti jālieto. Daļa skrubju pat varētu būt pārāk asi un spēcīgi lietošanai ziemā. Tie var vēl vairāk pasliktināt situāciju.

Izvairies no kairinātājiem

Dažu populāru lūpu balzamu sastāvā var būt vielas, kas noteikti nepalīdzēs tavām lūpām atlabt. Piemēram ļoti spēcīgi smaržojoši vai mentola lūpu balzami vairāk kairinās, nekā nomierinās un baros tavas lūpas. Izvairies no produktiem, kas kairina un sola piešķirt lūpām pilnīgāku izskatu. Produkti, kas lūpas padara apjomīgākas, tās karina un var radīt iekaisumu. Lūpas patiešām izskatīsies lielākas, bet tās būs sausākas un tu jutīsi diskomfortu.