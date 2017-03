Starojoša un skaista sejas āda: kā par to pareizi rūpēties pavasarī

Ņemot vērā, ka pavasarī ļoti daudziem cilvēkiem trūkst dažādu vitamīnu, laika apstākļi var būt ļoti mainīgi un notiek organisma pielāgošanās jaunam režīmam, tas ir ļoti grūts laiks sejas ādai. Sausa āda var kļūt vēl sausāka, taukaina – ar nevēlama spīduma kārtiņu, savukārt aktīvāku saules staru ietekmē var parādīties vasarraibumi un pigmenta plankumi. Protams, veltot īpašas rūpes, ir iespējams panākt, ka āda būs starojoša un vesela visa gada garumā. "Apotheka" sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa sniedz piecus ieteikumus, kas palīdzēs uzlabot ādas stāvokli.

Noskaidro, kāda ir tava āda

Izmaiņas sejas ādas izskatā, kas vērojamas pavasarī, bieži vien ir saistītas ar ādas mitruma un taukainības līmeņa svārstībām – tās mēdz rasties starpsezonu gaisa temperatūras dažādības dēļ. Tāpēc pēc aukstās sezonas ieteicams veikt ādas stāvokļa diagnostiku ar īpašiem sejas aparātiem, lai noteiktu tās esošo mitruma un taukainības līmeni, kā arī porainības un melanīna līmeni. Rezultātā būs skaidrs – turpināt lietot esošo sejas krēmu vai tomēr izvēlēties citu, kas labāk atbilst šī brīža ādas vajadzībām: vairāk mitrināt, barot, mazināt porainību vai izsitumus.

Pabaro savu ādu ar vitamīniem

Iestājoties pavasarim, organismā pēc nogurdinošās ziemas jūtams vitamīnu trūkums, kas ietekmē arī ādas izskatu. Tāpēc šādās situācijās lieti noder uztura bagātinātāji – vitamīnu un minerālvielu kompleksi, kas palīdz stiprināt ne tikai ādas, bet arī matu un nagu veselību. Piemēram, to sastāvā esošais C vitamīns veicina kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālas ādas darbībai. Savukārt E vitamīns, cinks un riboflavīns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.

Ādai jābūt tīrai

Neatkarīgi no tā, vai lieto dekoratīvo kosmētiku, sejas āda ir rūpīgi un vienlaikus ļoti saudzīgi jāattīra divas reizes dienā – no rīta un vakarā. Pēc tam, kad āda no kosmētikas ir attīrīta ar losjonu, putām, pieniņu vai micelāro ūdeni, noskalojiet to ar siltu vai vēsu ūdeni. Nekādā gadījumā neizmantojiet sejas mazgāšanai parastās roku ziepes. Labāk dodiet priekšroku šķidram mazgāšanas krēmam vai želejai, kas vislabāk piemērots ādas tipam. Reizi nedēļā ieteicams izmantot arī attīrošu skrubi, kas likvidēs atmirušās šūnas, padarot ādu gludāku.

Taukainas ādas gadījumā, tuvojoties aprīlim un maijam, kad gaisa temperatūra paliek aizvien siltāka, var izvēlēties spēcīgākas iedarbības attīrīšanas līdzekļus, tādējādi mazinot ādas spīdīgumu. Tomēr nevajag pārspīlēt, citādi iespējams pārsausināt ādu, kas arī nav vēlams.

Neaizmirsti par mitrināšanu

Laikam kļūstot siltākam, jāsāk pakāpeniski mainīt sejas ādas kopšanas paradumus. Proti, kā dienas krēmu jāsāk izmantot vieglu mitrinošu krēmu, bet barojošo krēmu – kā līdzekli, kuru uzklāj, ejot gulēt.

Pavasarī ieteicams izmantot arī stresu mazinošus kosmētiskos līdzekļus, kas labi atjauno pēc ziemas nogurušo ādu. Tās sastāvā parasti ir A, C un E vitamīni, kolagēns, pantenols, dažādas eļļas un skābes, kā arī antioksidanti, kas neitralizē brīvos radikāļus. Pavasarī āda kļūst jutīgāka un ir tendēta uz kairinājumu, tādēļ ieteicams izvēlēties līdzekļus, kas paredzēti jutīgai ādai.

Sargi ādu no kaitīgajiem saules stariem

Tas ir mīts, ka pavasara saule nav pārāk aktīva. Tieši pretēji – tā ir ļoti bīstama ādas veselībai, tāpēc saules aizsarglīdzekli ir jāizmanto ne tikai, dodoties pie dabas, bet arī ikdienā. Tiem, kas ir nobažījušies par vasarraibumu parādīšanos, jāizmanto aizsarglīdzekļi ar visaugstāko saules aizsargfiltru.