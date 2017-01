Toņu paletes: kā izvēlēties ēnas, kuras atbilst tavai acu krāsai

Nesen rakstījām par to, kā noteikt savu acu formu un pareizi uzklāt acu ēnas, balstoties uz dažādajiem acu tipiem. Bet ar to šī meikapa pasaules zinātne nebeidzas. Arī katrai acu krāsai ir savi labvēlīgie toņi, kuri piestāv un izceļ skatienu daudz efektīgāk. Lai iegūtu pēc iespējas labāku rezultātu, izmanto krāsas, kas glaimo tavai acs varavīksnenei.

Slavenību grima mākslinieks un zīmola "Son & Park" līdzdibinātājs korejietis Dae Sik Son "Elle" komandai atklāj, kādas acu ēnu paletes izvēlēties, lai izceltu savu acu krāsu.

Zilas acu krāsas īpašniecēm ir ieteicams izmantot gaišus un neitrālus toņus, lai akcentētu vēso toni varavīksnenē. Grima mākslinieks iesaka izvairīties no pārāk tumšiem toņiem un no dūmakainā acu grima. Tā vietā labāk izmantot maigus koraļļu un šampanieša krāsas toņus – tie liks acu krāsai izskatīties spožākai un nenovērsīs uzmanību no tās.

A photo posted by Makeup Addiction Cosmetics® (@makeupaddictioncosmetics) on Jan 9, 2017 at 1:54pm PST

Pelēko acu krāsu īpašnieces var droši uz plakstiņiem krāsot tumšos un dūmakainos acu ēnu toņus, tie pelēko acu krāsu paspilgtina. "Pievieno gaismu ar miglaini pelēku vai sudrabaini zilu," stāsta grima mākslinieks.

A photo posted by Makeup Addiction Cosmetics® (@makeupaddictioncosmetics) on Nov 17, 2016 at 3:42am PST



Grima mākslinieks stāsta, ka zaļas acis jau pašas par sevi pietiekami izceļas, tāpēc nav nepieciešams uzmanību pievērst ar spilgtām krāsām un acu laineriem. Pieklusināti violets tonis ir perfekts uzsvars nakts grimam, bet dienai pilnībā pietiks, ja izvēlēsies brūnu toni ar spīdumiem.

A photo posted by Makeup Addiction Cosmetics® (@makeupaddictioncosmetics) on Dec 14, 2016 at 4:09am PST



Metāliskiem un pasteļu toņiem ir jāatrodas tavā kosmētikas maciņā, ja tev ir gaiši brūnas acis. "Smagnējas un dūmakainas acu ēnas mēdz paslēpt smalkos mājienus par zaļo un zeltainās krāsas esamību vairāku toņu acīs, kas bieži vien ir gaiši brūnās acis," skaidro grima mākslinieks. Bet tajā pašā laikā, izmantojot delikāti metālisku nokrāsu un putekļaini rozā toni, ir iespējams panākt, ka gaiši brūno acu zaļganā un zeltainā nokrāsa izcelsies divas reizes vairāk.

A photo posted by Makeup Addiction Cosmetics® (@makeupaddictioncosmetics) on Jan 13, 2017 at 11:13am PST



Brūnas acu krāsas īpašniecēm ir paveicies, jo viņām piestāv gandrīz visas krāsas. Tomēr laškrāsas tonis un bronzas brūnais akcentēs acis visvairāk. "Lai kādu krāsu tu izvēlētos, pamēģini iekrāsot acs locījuma vietu ar melnām acu ēnām, tas noteikti liks acu krāsai kļūt intensīvākai," iesaka grima mākslinieks.

A photo posted by Makeup Addiction Cosmetics® (@makeupaddictioncosmetics) on Jan 13, 2017 at 5:17am PST



Acu plakstiņu iekrāsošana spilgtos toņos liek tumšām, tātad arī tumši brūnām, acīm izcelties. Mākslinieks stāsta, ka izmantojot violetus, sudraba un šokolādes toņus, pat var vizuāli likt acīm izskatīties lielākām. Acu laineris ir ļoti ieteicams, jo tas definēs tumši brūnās acis.