Veseli un spīdīgi mati: populārākās kļūdas to kopšanā un ieteikumi dzīvīguma atgūšanai

Mati ir sievietes skaistākā rota, tādēļ vienmēr vēlamies, lai tie būtu maksimāli veseli, spīdīgi un gludi. Kas bojā matu stāvokli un kā parūpēties par matiem pienācīgi? Lūk, mums ir atbildes!

Ieradumi, kas neuzlabo matu stāvokli

Matu mazgāšana ik dienu. Mati izskatās vislabāk tad, kad galvas ādā ir izdalījušās tās dabiskās eļļas, sasniedzot arī matu galus. Tas ir iemesls, kādēļ eksperti matus iesaka mazgāt ne biežāk kā reizi divās vai pat trīs dienās. Pretējā gadījumā tie tiks lieki sausināti, aktualizējot gan blaugznu un sausas galvas ādas, gan matu taukošanās problēmu.

Pārcenšanās ar šampūna un kondicioniera daudzumu. Tā vietā, lai bagātīgi ieziestu matus ar šampūnu visā to garumā, liec to tikai saknēs, kārtīgi saputojot. Savukārt kondicionieri klāj matu galos, kam barošana un mitrināšana ir nepieciešama visvairāk.

Kondicioniera nelietošana. Ja vēlies koptus, veselus un spīdīgus matus, kondicionieris ir jālieto katrā mazgāšanas reizē. Tas aizvērs matu šķiedras, nogludinās tos un mazinās arī lūšanu.

Pārāk karsts ūdens. Pārmērīgi karsts ūdens paātrina matu taukošanos un lieki kairina galvas ādu. Labāk mazgā matus ar siltu ūdeni, procesu noslēdzot ar vēsa ūdens šalti, kas aizvērs to kutikulas, padarot matus gludākus un spīdīgākus.

Pārcenšanās ar skalošanu. Ja tavi mati ir krāsoti, nepārcenties ar to skalošanu. Ūdens liks aizplūst arī matu krāsai, kā arī lieka to beršana, matus skalojot, kaitē to struktūrai, apgalvo speciālisti.

Ķemmēšana no saknēm uz leju. Matu ķemmēšana, sākot no to saknēm, var izraisīt matu lūšanu un šķelšanos. Lai no tā izvairītos, sadali matus trīs līdz četrās daļās un katru no tām ķemmē, pakāpeniski virzoties no galiem uz augšu, maigi atšķetinot savēlušās pinkas ar pirkstiem.

Pārāk liels karstums. Karstums ne tikai sausina matus, bet liek atvērties to zvīņām, kā rezultātā tie var izskatīties nespodri un elektrizēties. Šai sakarā speciālisti iesaka matiem ļaut pēc iespējas ilgāk žūt dabiskā ceļā, savukārt žāvējot tos lielākā karstumā, lietot aizsargājošos līdzekļus, kā arī nekad neveidot pilošus matus, bet tos vispirms kārtīgi izsusināt.