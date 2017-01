Video pamācība: kā bez karsēšanas matus padarīt taisnus

Jau iepriekš stāstījām par to, kā izveidot lokas bez matu karsēšanas. Bet kā ir ar matu taisnošanu? Vai tas ir iespējams? Mēs meklējām atbildes.

Uzreiz gan jāsaprot, ka ideāli taisnus matus tām, kam mati vijās spēcīgās lokās, iegūt nebūs iespējams, tomēr šīs viltības var palīdzēt pieglaust lokas. Tomēr tām, kurām mati ir tikai nedaudz viļņaini, ir iespējams sasniegt ievērības cienīgu rezultātu.

Slavenību friziere Laura Polko uzsver, ka ļoti būtiska ir arī pareizā šampūna un kondicioniera izvēle – izvēlies taisniem matiem paredzētus produktus. Atzīta Ņujorkas friziere Džila Engelsena iesaka izvēlēties ļoti absorbējošu dvieli – tas paātrinās žūšanas procesu (ņemot vērā, ka netiek izmantots arī matu fēns). Kad mati jau pažuvuši, bet ir nedaudz mitri, ik pēc piecām minūtēm izķemmē tos un nostiep, skaidro "Elle" eksperti. Talkā nepieciešams ņemt arī lielos matu ruļļus. Tā kā ruļļi ir lieli, tie palīdzēs matus nostiept, bet neveidos spēcīgas lokas.

Iespējams, vērts izmēģināt arī Aleksandras metodi, ar kuru viņa dalījusies savā "Youtube" kanālā. Vispirms mitros matus kārtīgi izķemmē, bet pēc tam izveido zirgasti, kuru saņem īpaši cieši. Savij matu galus un izveido copi, tā parūpēsies par to, lai matu gali saglabātu mitrumu. Nogaidi aptuveni stundu. Pēc tam talkā ņem mazās sprādzītēs. Atdali matu šķipsnu un pārliec to uz otru galvas pusi (skatīt video zemāk), nostiprini to ar sprādzītēm. Turpini iesākto procesu. Kad visi mati ir nostiepti, aptin ap galvu lakatu – tā pasargāsi matus no spurošanās, piemēram, nakts laikā. Šādu matu sakārtojumu nepieciešams noturēt vismaz piecas stundas vai vienkāršākajā gadījumā – šādi ej gulēt, bet no rīta mati jau būs daudz taisnāki.