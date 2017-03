Video pamācība: piecas dažādu matu cirtu veidošanas tehnikas ar lokšķērēm

Gluži kā ar bitēm, tā arī ar lokām nekad nevar neko zināt. Jo katru reizi, atbrīvojot tās no lokšķēru, ruļļu vai matu taisnotāju skavām, vari būt pārsteigta par to, kāds ir gala rezultāts. Tomēr, kā izrādās, ar dažām niansēm loku veidošanas procesā vari panākt, ka iegūsi tieši tās lokas, kādas esi vēlējusies. Piedāvājam piecas dažādu matu cirtu veidošanas tehnikas ar lokšķērēm, kuras apgūt var ikviena!

Protams, visupirms jāatceras par būtiskāko. Pirms matu karsēšanas parūpējies, ka mati ar kāda matu kopšanas līdzekļa palīdzību ir kaut nedaudz pasargāti no lielā karstuma, lai ar mierīgāku sirdi vari ķerties pie loku ieveidošanas.

Atceries, ka gan virziens, gan tas, cik tuvu pie saknēm vēlies veidot lokas, ir pilnīgi atkarīgs no tevis. Tomēr vajadzētu likt aiz auss, ka matus uz lokšķērēm vajadzētu paturēt vismaz 15 sekundes, lai loka izveidotos. Vēl viens knifiņš – kad atbrīvo matus no lokšķērēm, neļauj tiem uzreiz brīvi krist, bet paturi izveidoto loku rokās.

Klasiskās lokas. Paņem matu šķipsnu un uztin to uz lokšķērēm tā, lai mati būtu cieši viens pie otra.

Dabīgās lokas. Nedaudz dabiskākam izskatam, izmēģini šo tehniku. Vispirms divreiz aptin matu šķipsnu virzienā prom no sejas. Paturi pāris sekundes, lai loka izveidojas, un atbrīvo matu šķipsnu. Pēc tam atlikušo matu daļu ieloko otrā virzienā. Kad mati nedaudz atdzisuši, izķemmē šķipsnu ar pirkstiem. Būsi pārsteigta, cik dabiska loka izskatās.

Ciešās lokas. Šajā gadījumā būtiski paņemt samērā plānu matu daļu. Atšķirībā no klasiskās tehnikas, šajā gadījumā jāatstāj brīva vieta starp katru apli, ko tin ap karsto virsmu. Tiesa, šajā gadījumā apstākļu ietekmējošais faktors būs arī lokšķēres lielums – ja tās būs platas, nekādas mazās lokas nesanāks.

Savirpinātās lokas. Izmantojot šo tehniku, vislabāk loka izskatīsies, ja paņemsi mazu matu šķipsnu. Savirpini to, un tad cieši aptin to ap lokšķērēm. Arī šajā gadījumā loka izskatīsies lieliski, ja "izķemmēsi" to ar pirkstiem.

Vieglās lokas. Šīs lokas būs atbilstošas brīžiem, kad patiesi steigsies. Tas tāpēc, ka, pielietojot šo tehniku, jāizmanto biezākas matu šķipsnas. Gluži tāpat – šoreiz lokas vērts sākt pēc iespējas tālāk no matu saknēm. Tomēr, kad aptin ap lokšķērēm matus, kustini lokšķēres virzienā uz augšu uz leju – tas piešķirs lokām nelielu nevīžību.

Lai labāk izprastu, kā veidot lokas un kāds ir gala rezultāts, aplūko šo "Luxy Hair" izveidoto video.