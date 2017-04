Viegli īstenojamas metodes, lai mati būtu gari un mirdzoši

Gari, mirdzoši mati ir daudzu sieviešu sapnis, tomēr tādus ne vienmēr ir vienkārši iegūt. Ja tu jau kādu laiku centies izaudzēt garus matus, bet tas neizdodas, vai arī pavisam nesen esi nolēmusi, ka īss griezums nav domāts tev, ieskaties noderīgos ieteikumos, kā iegūt mirdzošus un garus matus.

Tiesa, matu augšanas ātrumu nav iespējams kaut kādā veidā būtiski palielināt, jo tas ir atkarīgs no ģenētikas un citiem faktoriem. Tomēr pastāv veidi, kā uzlabot matu veselību un samazināt to lūšanu, lai tie kļūtu garāki pēc iespējas ātrāk.

Uzturs un kopšana – galvenie nosacījumi veseliem matiem

Lai mati augtu un būtu mirdzoši, tiem nepieciešami vitamīni un minerālvielas. Ja vēlies garus un spēcīgus matus, "Women's Health" iesaka izmēģināt uztura piedevas un vitamīnu kompleksus, kas paredzēti šim mērķim. Tāpat der atcerēties, ka pārāk bieža veidošana un žāvēšana ar fēnu par labu nenāks. Tas padara matus trauslus, un tie vairāk lūzt. Ja tomēr matus nepieciešams ieveidot, izvēlies pēc iespējas mazāku temperatūru. Jo mazāk darīsi pāri saviem matiem, jo ātrāk tie būs gari.

Neaizmirsti arī, ka matu maskas un kondicioniera lietošana padarīs matus stiprus un mirdzošus, kā arī pasargās no nolūšanas. Palīdzēs arī cita veida rūpes, piemēram, regulāra matu galu apgriešana. Tas liks ne vien matiem labāk izskatīties, bet arī pasargās no tālākas matu galu šķelšanās. Tiesa, matu augšanas ātrumu, regulāra apgriešana nekādi neietekmē.

Ļoti nozīmīgs ir arī pilnvērtīgs un veselīgs uzturs. Tas palīdzēs taviem matiem saņemt visu nepieciešamo. Piemēram, pamēģini ēst vairāk avokado. Tajos ir ļoti daudz vērtīgu vielu, kas uz labos ne tikai matu stāvokli, bet arī liks tavai ādai izskatīties veselīgākai un mirdzošākai.

Ar iedarbīgiem matu kopšanas knifiņiem, kas palīdz tiem kļūt veselākiem un spīdīgākiem, vari iepazīties šeit.

Ko ēst, lai mati būtu veseli

Lai mati būtu gari un neaplūztu, ļoti būtisks ir tiem veselīgs uzturs. "WebMD" skaidro, ka dažādu vitamīnu un minerālvielu trūkumu var saskatīt cilvēka matos. Ja esi nolēmusi audzēt garus matus, pārliecinies, ka uzņem pietiekami daudz omega 3 taukskābju. Tās ir ļoti nepieciešams ne tikai matu, bet arī ādas veselībai un skaistumam. Šīs taukskābes ir iespējams atrast lasī, tuncī un citos jūras produktos, kā arī linsēklās, valriekstos un mandelēs.

Tāpat matu veselību uzlabo vitamīni B6 un B12. Šo vitamīnu bieži trūkst veģetāriešiem un vegāniem. B6 vitamīns ir atrodams arī augu valsts produktos, piemēram, banānos, kartupeļos un spinātos, bet vitamīns B12 atrodams gaļā, zivīs un piena produktos. Ja mati ir nespodri, tie lūzt un tev nekādi neizdodas tos izaudzēt, pārliecinies, ka tev netrūkst šo vitamīnu.

Matiem ļoti vajadzīgas ir arī olbaltumvielas, kas atrodamas gan dzīvnieku, gan augu valsts produktos. Tāpat pārliecinies, ka tev netrūkst arī dzelzs, magnija un cinka.

Ieteikumi ātrākai matu augšanai, kas nestrādā

Vēloties ātrāk iegūt garus, mirdzošus matus, mēs bieži noticam dažādiem greiziem apgalvojumiem par to, kā paātrināt to augšanu. Triholoģe Inga Zemīte skaidro, ka mati atkarībā no ģenētikas un to augšanas apstākļiem gadā izaug vidēji 3-18 centimetrus, un daudzi uzskati par to augšanas ātrumu neatbilst patiesībai.

Arī Zemīte apstiprina, ka bieža matu apgriešana to augšanas ātrumu tieši neietekmē. Tomēr matu galiņu apgriešana palīdz uzlabot to vizuālo izskatu un atvieglot ķemmēšanu. Tāpat mati neaug ātrāk tad, ja to bieži ķemmē. Patiesībā bieža matu ķemmēšana to struktūrai drīzāk kaitē nekā palīdz. Tā aprauj mata kutikulu. Jo vairāk matus ķemmē, jo sliktāka kļūst to stiebru kvalitāte, it sevišķi, ja izveidojies ieradums ķemmēt slapjus matus, kad tie ir jo īpaši trausli. Turpretī matu sakņu masāža gan var uzlabot matu augšanu, jo veicina asinsriti.