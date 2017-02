Vienkārši ieteikumi, kā iegūt baltākus zobus un žilbinošu smaidu

Kafija, tēja, dažādi našķi – tie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc cilvēka zobi laika gaitā kļūst dzeltenāki un uz tiem veidojas aplikums. Risinājums šādā gadījumā var būt vizīte pie zobu higiēnista, tomēr pastāv arī veidi, kā padarīt zobus baltākus mājas apstākļos vai arī vienkārši novērst to dzeltēšanu.

Neļauj zobiem iekrāsoties

"Prevention" norāda, ka cilvēka zobi nav pilnīgi balti, bet izvairīties no to iekrāsošanās ir diezgan vienkārši, piemēram, izmantojot salmiņu tad, kad dzer kafiju vai citus dzērienus, kas veicina zobu dzeltēšanu. Ja dzēriens nenokļūs uz zobiem, tie neiekrāsosies. Tāpat vari pēc šo dzērienu lietošanas apēst kaut ko, kas notīra aplikumu un baltina zobus, piemēram, ābolu.

Radi optisku ilūziju

Foto: PantherMedia/Scanpix

Lai zobi izskatītos baltāki, tiem nav obligāti tādiem arī jābūt. Uz tumša fona tie izskatīsies gaišāki, tāpēc vari izmēģināt kādu košu lūpukrāsu. Tiesa, ir arī tādi toņi, kas liks zobiem izskatīties dzeltenīgākiem, tāpēc izvēlies lūpu krāsu ar zilu apakštoni. Vari arī vienkārši izmēģināt vairākas krāsas, lai saprastu, kura tad liks zobiem izskatīties gaišākiem.

Rūpējies par savu gremošanas sistēmu

Kuņģa skābes atvilnis liek ne vien justies slikti, bet arī ir kaitīgs taviem zobiem. Ja tā laikā skābe nonāk personas mutē, tiek bojāta zobu emalja vēl vairāk nekā tad, ja cilvēks lieto cukurotus un skābi saturošus dzērienus.

Izmanto augļus un ogas zobu balināšanai

Foto: Shutterstock

"Authority Nutrition" norāda, ka ir arī vairāki dabīgi līdzekļi, kas palīdz izbalināt jau nodzeltējušus zobus. Palīdzēt var tik vienkāršs līdzeklis kā augļi. Piemēram, zemeņu un dzeramās sodas maisījums ir ļoti populārs līdzeklis zobu balināšanai. Arī ananasos ir daudz vielu, kas var palīdzēt padarīt zobus baltākus.

Skalo muti ar atšķaidītu ābolu etiķi

Ābolu etiķis ir labs līdzeklis zobu balināšanai, un tā lietošana ir ļoti vienkārša: atšķaidi etiķi ar ūdeni un vairākas minūtes skalo ar to muti. Pēc tam izskalo muti ar ūdeni. Tā kā ābolu etiķis var bojāt zobu emalju, ar šo baltināšanas metodi aizrauties nevajadzētu. Katru dienu to lietot nedrīkst.

Tīri zobus ar dzeramās sodas pastu

Dzeramā soda ir ļoti efektīvs līdzeklis zobu balināšanai, tāpēc ļoti daudzi zobupastu ražotāji to izmanto savos produktos. Dzeramā soda ne vien notīra aplikumu, bet arī iznīcina baktērijas. Sajauc tējkaroti sodas ar divām tējkarotēm ūdens un izmanto pastu zobu tīrīšanai. Dari to vairākas reizes nedēļā.

Zobu starpu tīrīšanai izmanto eļļu

Foto: Shutterstock

Zobu balināšanas metodei noderēs gandrīz jebkura eļļa, bet speciālisti iesaka izmantot kokosriekstu, jo tai ir patīkama garša un tā neitralizē dažādas kaitīgas baktērijas. Ieliec mutē tējkaroti kokosriekstu eļļas. Tā izkusīs dažu sekunžu laikā. Mēģini to izspiest cauri zobu starpām – tai jāpaliek starp lūpām un zobiem. Tad pa zobu starpām velc to atpakaļ dziļāk mutē. Šādā veidā skalo zobu starpas apmēram 15-20 minūtes. Tad eļļu izspļauj. Atceries, ka istabas temperatūrā kokosriekstu eļļa atkal sacietēs, tāpēc nespļauj to izlietnē. Labāk izmanto atkritumu tvertni.

Neaizmirsti regulāri tīrīt zobus

Lai arī, kļūstot vecākiem, cilvēku zobu stāvoklis parasti pasliktinās un tie kļūst dzeltenāki, to ir iespējams novērst vai vismaz aizkavēt. Regulāra zobu tīrīšana ar zobu birsti, kā arī zobu diega lietošana palīdzēs zobus saglabāt stiprus, veselus un baltus.