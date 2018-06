Vienkārši triki, lai āda pēc skūšanas vai vaksācijas ilgāk būtu gluda

Neatkarīgi no tā tu to dari, ja regulāri atbrīvojies no apmatojuma uz sava ķermeņa, piemēram, skujot vai veicot vaksāciju, tu noteikti vēlies, lai efekts saglabātos pēc iespējas ilgāk. Piedāvājām iepazīties ar dažiem ieteikumiem, kas var palīdzēt.

Matu balzams skūšanās krēma vietā Kā rīkoties, ja beidzies krēms kāju skūšanai vai tam vienkārši negribi tērēt naudu? Viens no labi zināmiem trikiem gludai un maigai ādai šādos gadījumos ir matu balzama lietošana. Kondicionieris palīdzēs iegūt daudz gludākas kājas (un tādas tās noteikti būs ilgāk), nekā dušas želejas lietošana. Pirms vaksācijas vai skūšanas attīri ādu Vai esi kādreiz piedzīvojusi situāciju, ka pavisam neilgi pēc skūšanas vai vaksācijas šķiet, ka procedūra jāatkārto? Iespējams, tas tāpēc, ka nebiji pietiekami tai sagatavojusies. Kā skaidro "Women's Health", pirms atbrīvošanās no matiņiem, ir nepieciešams veikt pīlingu vai izmantot skrubi. Tas palīdz atbrīvoties no atmirušajām ādas šūnām, kas neļauj veikt tik gludu skuvumu, kā arī palīdz mazināt ieaugušo matiņu daudzumu. Koptu ādu ir vieglāk vaksēt Rūpējies par to, lai tava āda ir mitrināta un vesela. Ja tā būs mitrināta, arī matiņi būs maigāki un tos izraut būs daudz vienkāršāk. Rūpējies par to visu laiku, bet nedēļu pirms vaksācijas ir ieteicams katru dienu kājās iemasēt olīveļļu, jo tā dziļi iesūcas ādā, bet nenobloķē poras. Tāpat atceries, ka pirms vaksācijas nevajadzētu lietot alkoholu – glāze vīna tevi var nomierināt, bet tā arī apgrūtinās matiņu izraušanu un padarīs ādu jutīgāku. Kas der sejai, der arī citām ķermeņa daļām Ja pēc bikini zonas vai kāju vaksācijas ir vajadzīgs līdzeklis, lai noņemtu apsārtumu un palīdzētu ādai ātrāk sadzīt, droši izmanto sejai paredzētu serumu. Ja līdzeklis paredzēts sejas dziedēšanai un apsārtuma samazināšanai, tas palīdzēs un nekaitēs arī citām ķermeņa daļām, jo sejas āda parasti ir ļoti jutīga – tas nozīmē, ka arī tai paredzētā kosmētika ir saudzīga.