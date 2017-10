Cik bieži un kā mazgāt krūšturi, lai tas kalpotu pēc iespējas ilgāk

Lai krūšturis ilgi kalpotu un sniegtu nepieciešamo atbalstu, ir svarīgi ne tikai izvēlēties atbilstošo izmēru un formu, bet arī to pareizi kopt. "Prevention" norāda, ka rūpes par krūšturi ļaus paildzināt tā kalpošanas laiku, kā arī novērst tā formas izmaiņas un izstaipīšanos.

Krūštura kalpošanas laiku ietekmē divi faktori – cik bieži tas tiek mazgāts un kā tas tiek mazgāts. Mazgāšanas biežums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, bet speciālisti iesaka tos mazgāt ne retāk kā pēc katras trešās valkāšanas reizes. Sviedri un netīrumi, kas sakrājas krūšturī ne tikai ir nehigiēniski, bet arī ietekmē auduma struktūru un var veicināt krūštura izstaipīšanos.

Ja krūšturi uz velc pēc mazgāšanās un dienas laikā neesi sasvīdusi, to vari mazgāt retāk. Tāpat retāk vari mazgāt greznus vai noteiktām situācijām piemērotus krūšturus, ko uzvelc vien uz pāris stundām, piemēram, dodoties uz pasākumu kleitā bez lencītēm. Ja pa dienu svīsti un esi ļoti aktīva, krūšturis jāmazgā biežāk.

Mazgājot krūšturi, atceries, ka to vislabāk darīt ar rokām, izvēloties mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts smalkai veļai. Ieliec krūšturi remdenā ūdenī, kas sajaukts ar mazgāšanas līdzekli, izskalo no tā eļļas un netīrumus, pēc tam ļauj mērcēties apmēram 20 minūtes, izskalo. Pirms izkarināšanas, lieko mitrumu no krūštura vari izspiest, izmantojot tīru un sausu dvieli.

Ja mazgā krūšturi veļasmašīnā, to aiztaisi un ievieto speciālā veļas mazgāšanas maisiņā. Izvēlies režīmu, kas paredzēts smalkas veļas mazgāšanai. Nemazgā krūšturi karstā ūdenī un neizmanto žāvētāju. Tas apģērba gabalu sabojās.