Deviņas nepiedodamas ģērbšanās kļūdas, dodoties uz darba interviju

Kurš gan nezina, ka vairums sieviešu ar jaunu gadu apņemas sākt jaunu dzīvi. Tas var būt saistīts gan ar kaitīgo ieradumu atmešanu, veselīga dzīves veida ievērošanu, bet daudzreiz ar jauna darba meklējumiem. Lai kārotais amats kļūtu par realitāti, nevis smagu vilšanos, dodoties uz darba interviju vienmēr ir īpaši jāpiedomā par attiecīgu apģērba izvēli.

Protams, dodoties uz interviju kādā prestižā kompānijā, gribas nodemonstrēt visu labāko un iespaidīgāko, tai skaitā arī savas garderobes "pērles", bet vai tas ir pareizi? Pat viskvalificētākais speciālists var radīt par sevi nepareizu priekšstatu ar nepareizu ģērbšanās stilu, tāpēc "Novate" stila eksperti iesaka, no kādām kļūdām būtu ieteicams izvairīties, dodoties jauna darba meklējumos.

Nepiemērota tērpa izvēle

Klasiskais kostīms vislabāk derēs, dodoties uz interviju kādā ietekmīgā kompānijā, toties ne īpaši labi šādā apģērbā tu jutīsies firmā, kuras komandu pārsvarā veido jaunieši vai radošās nozares pārstāvji. Ņem vērā, ka galvenā uzmanība apģērba izvēlē, dodoties uz interviju, ir jāvelta tam, cik ļoti tavs ietērps atbilst vēlamajam amatam un izvēlētajai darba vietai.

Ļodzīga gaita

Lai arī augstpapēžu kurpes vairumam sieviešu noteikti ceļ pašapziņas līmeni, tomēr ne gadījumā, ja šādus apavus tu pēdējo reizi vilki kājās tikai savā izlaidumā. Labāk neriskē ne ar savu reputāciju, ne veselību, ja uz padsmit centimetrus augstiem papēžiem nejūties stabila un par sevi pārliecināta. Šādā gadījumā labāk būtu vilkt vienkrāsainas zempapēžu laiviņas neitrālā tonī, nevis bīstami grīļojoties un balansēt uz augstpapēžu kurpēm, jūtoties ne savā ādā.

"Antīks" kostīms

Iespējams, ka tu ilgi esi atradusies dekrēta atvaļinājumā ar vairākiem bērniem un nav bijis laika un vajadzības pirkt kaut ko jaunu un modernu, tomēr novecojošs kostīma fasons vai padiluši žaketes piedurkņu gali var izspēlēt ļaunu joku, jo vienīgo iespēju atstāt patīkamu pirmo iespaidu vēl neviens nav atcēlis.

Labāk tomēr būtu nedēļu pirms darba intervijas palūkoties internetā par to, kādas šobrīd ir lietišķā apģērba karstākās aktualitātes. Nekāds brīnums, ka arī pašas skapī, ja vien labi pameklēsi, viss būs atrodams un sakombinējams. Sliktākajā gadījumā nekautrējies tērpu "iznomāt" no draudzenes vai pāršūt kaut ko no jau esošajām drēbēm, jo reizēm tieši sīkumi var kardināli mainīt koptēlu.

Pārāk spilgtas krāsas

Labā ziņā ir tā, ka spilgti sarkanā vai trakā neona tonī ģērbušos tevi noteikti atcerēsies. Tomēr ir arī slikta ziņa – intervētājam būs grūti koncentrēties un iedziļināties tavās atbildēs, jo viņa uzmanību saistīs spilgtās krāsas. Šī iemesla dēļ ieteicamāk būtu doties uz darba pārrunām neitrālas krāsas apģērbā, kas papildināts ar kādu spilgtāku akcentu, piemēram, somiņu.

Nepiemērota soma

Lai tavs tēls būtu nevainojams, nedrīkst ignorēt arī pareizu somiņas izvēli. Smieklīgi varētu izskatīties, ja tu ierodies uz interviju ar dārgu, klasisku portfeli. Tas būtu pieļaujams, vienīgi pretendējot uz augstu amatu kādā juridiskā firmā. Arī pārāk maza klača tipa somiņa nebūs īsti piemērota, jo radīs par tevi nenopietna cilvēka efektu. Dodoties uz darba pārrunām, būtu ieteicams izvēlēties ietilpīgu, kvalitatīvu somu.

Pārāk iespaidīga kaklarota

Pirms dažiem gadiem tieši kaklarotas radīja veselu apvērsumu pasaules ofisu modes tendencēs. Tikai viens aksesuārs spēj pārvērst visu tērpu un radīt pārsteidzošu efektu. Tomēr darba meklētājām, dodoties uz pirmo interviju ar potenciālo darba devēju, arī rotu izvēlē vajadzētu būt pieticīgākām un izvēlēties kaut ko neitrālu, nevis spīguļojošu, vizuļojošu un acis apžilbinošu rotu.

Atklāta ķermeņa demonstrēšana

Savus iemīļotos īsos svārciņus vai blūzīti ar iespaidīgu dekoltē labāk tomēr pietaupi kādam citam pasākumam, kaut arī par sevi un savu ķermeni jūties pārliecināta par 100% – darba devējs var to nesaprast vai pat pārprast!

Izaicinošas apdrukas

Ir pieļaujams, ja tavu apģērbu paspilgtinās kādas nelielas svītriņas, punktiņi vai neuzkrītošs ziediņu raksts, bet lieli un krāsaini lidojošie objekti, leopardi un zebras nebūs īsti piemērota izvēle nopietnu sarunu atmosfērai. Savukārt, ja tu pretendē uz amatu izklaides vai modes industrijas kantorī, tad šāds paģērbs būs īsti vietā un laikā.

Biroja jaukšana ar naktsklubu

Meitenēm vienmēr gribas izskatīties kā īstām skaistulēm, un tas, protams, nav nekāds grēks. Tai pašā laikā būtu jāatceras, ka darba devējam tomēr svarīgāka ir pretendentes profesionālo iemaņu bagāža. Dodoties uz darba interviju, nebūtu vēlams tērpties augumu apspīlējošā kokteiļkleitā vai mazā melnā vakarkleitā, ko tik labi novērtēja tavas draudzenes. Ja vēlies doties uz pārrunām kleitā, pārbaudi sevi, godīgi atbildot uz jautājumu, vai tu šādā kleitā dotos uz naktsklubu. Ja atbilde ir apstiprinoša, tad labāk izvēlies citu kleitas "kandidāti", pretējā gadījumā šādu izvēli var izdarīt tavs potenciālais darba devējs.