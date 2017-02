Ētiskās un stilīgās 'humpalas'. Kāpēc turp doties un kā iepirkties ar prieku

Dažādi lietoto apģērbu veikali atrodami teju ik uz stūra un klientu tiem netrūkst. Dienās, kad kādam no veikaliem ir jauns preču pievedums, pie tiem pat ir iespējams novērot cilvēkus, kas ieradušies jau pirms veikala atvēršanas. Cilvēkus uz šiem veikaliem vilina ne vien iespēja iepirkties lētāk, bet arī ētika un citi apsvērumi. Piedāvājam nelielu ieskatu tajā, kāpēc cilvēki apmeklē lietoto apģērbu veikalus, ko tur iespējams atrast, kā arī dažus ieteikumus, kas iepirkšanos padarīs vienkāršāku.

Iepērkas finansiālu un ētisku apsvērumu dēļ

Simona ir novērojusi, ka lietotos apģērbus iegādājas ne tikai cilvēki, kas nevar atļauties nopirkt jaunas drēbes. Pati viņa tos apmeklē, jo tie palīdz ietaupīt līdzekļus par lietām, kas tāpat ātri apnīk. Otrs iemesls ir oriģinālas preces: "Piedāvājuma klāsts nav tik vienveidīgs kā veikalā. Tu ieej, un tev ir jāmeklē, nevis tev piedāvā jau skaisti sakombinētus tērpus, kā tas ir lielveikalos. Patiesībā, es ticu tam, ka tieši "humpalās" ir iespējams radīt vairāk savu tēlu nekā veikalos."

Meitene norāda, ka viņa nevēlas staigāt "copy-paste", kā manekeni, un ir pārliecināta, ka apģērbs lielveikalos, ko uzmērījuši neskaitāmi cilvēki, tāpat ir novalkāts. Viņa arī piebilst, ka lielākā daļa lietoto apģērbu veikalā nopirkto drēbju tāpat bijušas ar oriģinālajām cenu zīmēm, kas nozīmē – tie nav valkāti. Simonai ir izdevies iegādāties dažādu zīmolu preces – gan apģērbus, gan somas – tomēr katru nopirkto lietu viņa uzskata par īstu atradumu.

Arī Elīna norāda, ka lietoto preču veikalos iepērkas, lai ietaupītu, kā arī atrastu oriģinālas lietas, kas citur nav pieejamas. Meitenes lielākais atradums ir aizkari, kas lieliski iederas viņas istabā.

Marta norāda, ka galvenais iemesls, kāpēc viņa pērk lietotas preces, ir ētiski apsvērumi: "Vēlos pēc iespējas mazākā mērā atbalstīt korporācijas, kuras gūst peļņu uz lēta (reizēm praktiski nemaz neapmaksāta) darbaspēka rēķina. Kā arī tāpēc, lai pēc iespējas mazāk piedalītos ar savu iemaksu un pieprasījumu drēbju ražošanas procesā, kurš pārsvarā ir ļoti kaitīgs videi." Arī viņa lietoto preču veikalos ir atradusi daudz vērtīgu lietu, bet lielākais atradums ir zābaki kāpšanai kalnos.

Ieteikumi, lai iepirkšanās būtu rezultatīva un patīkama

Lai iepirkšanās būtu jautrāka un interesantāka, Elīna iesaka to veikt kopā ar kādu labu draugu vai draudzeni. Tāpat lietotos apģērbu veikalus vajadzētu apmeklēt tad, kad ir vēlme un iedvesma to darīt. "Citādi ātri var apnikt un uznākt pamatīgs "besis" par cilvēkiem un nekārtību," saka Elīna.

Simona norāda, ka bez kārtīgas rakņāšanās pa plauktiem un kastēm neiztikt, jo tikai tas, kas meklē, tas atrod. Veikalus, kuros apģērbu var nopirkt uz svara un kuros cenas mainās katru dienu, viņa apmeklē dienu pirms pieveduma, kā arī tad, kad tikko atvestas jaunas preces.

Tām, kas vēl nav izstrādājušas pašas savus trikus, lai veiksmīgi iepirktos lietoto apģērbu veikalos, piedāvājam iepazīties ar "Cosmopolitan.com" sagatavotajiem ieteikumiem, kas noderēs ikvienam.

Noskaidro, kad veikalā ir pievedums

Daudziem lietoto apģērbu veikaliem pievedums un jaunas preces ir reizi nedēļā vai mēnesī noteiktā dienā vai datumā, par ko vari uzzināt mājaslapā vai pašā veikalā. Pirmajās dienās pēc pieveduma parasti ir iespējams atrast ļoti labas kvalitātes, kā arī pilnīgi jaunus apģērbus. Ja informācija nav publiski pieejama, piezvani uz veikalu un pajautā.

Sastādi sarakstu, bet neierobežo sevi

Ja, dodoties uz veikalu, zināsi, ko tev vajag, to atrast būs daudz vienkāršāk. Tomēr necenties pārāk sevi ierobežot. Lietoto apģērbu veikalos tu vari atrast vērtīgas, skaistas un noderīgas lietas, ko, iespējams, pat nemeklē. Varbūt visaukstākajos ziemas mēnešos tev izdodas atrast visskaistāko kleitu, ko valkāsi visu vasaru. Neatliec šo pirkumu, jo tieši tā kleita pavasarī vairs nebūs atrodama.

Pirmā atlase – ne pārāk kritiska

Foto: Shutterstock

Kad ierodies veikalā, veic ātru tā apskati un paņem visus apģērba gabalus, kas piesaista tavu uzmanību. Nepavadi pie katras lietas pārāk daudz laika, vienkārši paņem. Pēc tam, kad esi paņēmusi visu, kas šķita interesants, izpēti izvēlētās lietas tuvāk – pārliecinies, vai izmērs ir īstais, apsver, vai patiešām tās valkāsi, pārbaudi, vai drēbēm nav defektu. Ja nepaņemsi iecerētās lietas uzreiz, jo gribēsi vēl padomāt, tās paņems kāds cits. Atceries, ka lietoto preču veikalos nav noliktavu, kurās glabā viena apģērba modeļa vairākus eksemplārus dažādos izmēros. Pieejams ir tikai tas, ko tu redzi.

Apģērbies piemēroti

Neitrāls un ērts apģērbs ir ļoti būtisks nosacījums, kad dodies iekarot lietoto apģērbu veikalus. Kādā brīdī tev var nākties izmantot pielaikošanas kabīni. Lai apģērba laikošana būtu maksimāli vienkāršā un ātra, nevelc pogājamu un grūti novelkamu un uzvelkamu apģērbu. Atceries, ka kleita nebūs labākā izvēle, jo tad nebūs nepieciešamības laikot arī krekliņu, ja vēlies mērīt tikai svārkus vai bikses un otrādi – blūzi vai džemperi laikot būs krietni vieglāk, ja nevajadzēs pārģērbties pilnībā.

Neiekrīti uz viltotiem zīmoliem

Ja pērc kaut ko lietoto apģērbu veikalā, dari to, jo tev patīk konkrētā lieta, nevis tāpēc, ka vēlies lēti iegādāties ekskluzīvas preces. Īpaši uzmanies, ja preces nelielos veikaliņos ir izceltas savas ekskluzivitātes dēļ – var gadīties, ka iezīmes, kas liecina par dārgu zīmolu, ir piešūtas vai kā citādi pievienotas vēlāk.

Labāk izvēlēties klasisku apģērbu

Izvēloties apģērbu, pievērs uzmanību tam, lai tas būtu klasisks un ne pārāk košs, ja vien nevēlies izskatīties tā, it kā būtu ieradusies no cita laikmeta. Pievērs uzmanību tam, lai apģērbs iederas tavā garderobē un ir pieskaņots tavam ikdienas tēlam.

Nepērc apģērbu ar traipiem

Ja tu iegādājies apģērbu lietoto preču veikalā un uz tā ir traipi, tu tos nekad neizmazgāsi. Nekad. Neatkarīgi no tā, cik ļoti centīsies.

Neaizmirsti par pieklājību

Ja apmeklē mazus veikaliņus vai vietas, kur savu veco apģērbu tirgo privātpersonas, esi laipna un jauka visu laiku – tas var palīdzēt dabūt atlaidi. Atceries, ka laipnības izpausmes ir ne vien smaids un runāšanās, bet arī apģērba, ko esi apskatījusi, bet nevēlies iegādāties, nolikšana vietā, neradot papildu darbu cilvēkiem, kas to pārdod.

Nebaidies no trūkumiem, ko var izlabot

Atirusi vīle, bikses, kas nedaudz par garu, vai iztrūkusi poga – tie visi ir sīkumi, ko izlabot ir diezgan vienkārši. Nebaidies iegādāties apģērbu, kas pirms vilkšanas nedaudz jāuzlabo, tikai pārliecinies, ka nepieciešamie darbi patiešām ir viegli paveicami. Ja blūzītei vai mētelim trūkst pogas, var nākties pāršūt visas, ja neatradīsi tieši tādu, kāda ir nepieciešama. Ja apģērbs ir nedaudz par šauru, to nekad nepadarīsi lielāku, tāpat nekas nav līdzams, ja ādas apģērbs ir ieplaisājis.

Visu nopirkto izmazgā

Kad pēc iepirkšanās atgriezies mājās, nekavējoties izmazgā visu tikko iegādāto apģērbu. Lietoto preču veikalos tas bieži ir apstrādāts ar dažādām ķimikālijām, bet, pērkot apģērbu tirdziņos vai ļoti mazos veikaliņos, tu nekad nevari būt droša par to, kas ar to ir darīts pirms pārdošanas – kas to ir valkājis un vai tas ir mazgāts.