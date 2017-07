Festivālu gaidās: kādus apģērbus likt ceļasomā un kas šogad ir aktuāls

Labāko iedvesmu un festivālu tendenču pasaules elpu atradīsi dažādu modes blogeru un slavenību "Instagram" profilos. Stiliste Signe Valtere atzīst, ka festivālos vienmēr ir aktuāls džinss: "Džinsi – tā ir nemainīga klasika! Festivāls būs īstā vieta, kur izvilkt no skapja plēstos mini šortiņus un siltā laikā kombinēt ar peldkostīma augšiņu un sportiskiem apaviem." Ja laikapstākļi nav piemēroti vai neesi tik drosmīga, ar džinsu biksēm vari kombinēt volānu blūzes un kreklus. Savukārt, "oversize" džinsa jaka lieliski piestāvēs gan pie kleitām, gan šortiem.

Puķainas kleitas, volāni un mežģīnes



Otra pasaules festivālu modes tendence ir romantiskais puķu bērnu jeb hipiju stils. Šosezon modē īpaši aktuālas ir kleitas ar volāniem un nolaistiem pleciem. Valtere iesaka izvēlēties brīvi krītošas, viegla un plāna auduma kleitas ar aktuālo ziedu apdruku . Arī mežģīņu auduma kleitu varēs lieliski kombinēt ar brīvā stila apaviem un aksesuāriem, lai piešķirtu tēlam odziņu.

Nevīžīgi mati un izteiksmīgi aksesuāri Festivāls noteikti nebūs īstā vieta augstpapēžu kurpēm un stīvām frizūrām. Matiem jāizskatās tā, it kā tikko būtu izkāpusi no gultas. Ja tie ir gari un traucē – sasien nekārtīgā bizē vai copē.

Aksesuārus izvēlies pamanāmus – kombinē dažādus stilus un, ja liec kaklarotu, tad vairākās kārtās. Ja valkā aproces – liec vairākas vienu virs otras, lai tās ir labi pamanāmas. Šosezon tradicionālo ziedu galvas rotas aizstāj ar stilīgu cepuri.