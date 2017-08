Foto: Apavu zīmola 'SAZ' jaunā kolekcija iezemiešu tematikā

Latvijā radītais un rokām darinātu apavu zīmols "SAZ", kas pieteica sevi 2015. gada sākumā, nācis klajā ar jaunu kolekciju. Lūk, kā zīmola autores un dizaineres Sanita Avotiņa un Inga Šabovica redz 2017. gada rudeni un ziemu!

Kā stāsta zīmola dizaineres, par iedvesmu šai kolekcijai kalpojusi britu fotogrāfa Džimija Nelsona fotosērija "Pirms viņi izzūd" (Before They Pass Away), kur redzami izzūdošu cilšu iezemiešu portreti, kā arī krāšņā keramikas māksla.

Krāsu paletē mijas sarkanīgie, violetie, kā arī melnie uz zaļie toņi. Kolekcijā dominē zamšāda un glancētā lakāda savienojumā ar kažokādas elementiem.