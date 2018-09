Foto: Apģērbu zīmols 'Talented' izrāda jauno rudens kolekciju

Militārs stils un romantiski akcenti – šie motīvi šogad ieturēti zīmola "Talented" rudens apģērbu kolekcijā. Dizainere Indra Komarova iedvesmu radusi mīlestības vēstulēs, kuras savām izredzētajām sūtījuši karavīri.

2018. gada rudens kolekcijas tēma un iedvesmas avots ir mīlestības vēstules no frontes. Tās simbolizē ilgas un gaidas, spēku un ievainojamību vienlaikus. Zīmola "Talented" dizainerei Indrai Komarovai patīk miksēt kontrastus, un šajā kolekcijā tie atrodami gan krāsās, gan faktūrās, gan siluetos. Funkcionālais militārais apģērbs bieži ir dizaineres iedvesmas avots, bet šajā kolekcijā tas ir kombinēts ar romantiskām batista detaļām, sirdsformas portfeļkabatām un volāniem.

Kolekcijas prezentācijā Rīgas modes nedēļas ietvaros modeļi defilēja nevis, kā ierasts, mūzikas pavadībā, bet gan dažādu tautību vīriešu lasītu mīlestības vēstuļu fonā. Modes skate ir izrāde, kurā ir iespēja pastāstīt stāstu plašāk, izmantojot dažādus līdzekļus. "Mūzikas izvēlei parasti veltu daudz laika un daru to ļoti rūpīgi, taču šoreiz eksperimentēju, miksējot tekstus ar dažādiem fona trokšņiem. Vēstules bija no dažādiem gadsimtiem un dažādiem autoriem, bet tās visas runā par vienu un to pašu – mīlestību, rūpēm un bailēm. Šajā emocionālajā gaisotnē arī tērpā pateiktais stāsts nolasās labāk", kolekcijas skati atceras dizainere. Skaņu eksperimentiem tika piesaistīta skaņu režisore Irēna Broka.

