Foto: Apģērbu zīmols 'ZIB*' atrāda savu pirmo apakšveļas kolekciju

Latvijas modes zīmols "ZIB*" sadarbībā ar veļas zīmolu "Flash you and me" atklāj savu pirmo apakšveļas kolekciju.

Veļas kolekcija ir šī gada pirmais jaunums "ZIB*" tērpu klāstā. Kolekcijā ir iekļauta apakšveļa – biksītes un bralette krūšturi – naktskrekli, kā arī topi, šorti un garais kimono. Kolekciju caurvij maigs šifons, caurspīdīgas tilla detaļas un satīns, kas maigi piekļaujas ādai. Modes un dizaina zīmols "ZIB*" kopš 2012. gada regulāri veido vairākas kolekcijas gadā, tām raksturīgas dzīvespriecīgas krāsas, koši akcenti un smalkas detaļas. Dizaineru komandu veido četras tekstilmākslinieces – Inga Priedīte, Baiba Šauriņa, Līva Liniņa un Irēna Andrejeva.