Foto: Krāšņi un tradīcijām bagāti kāzu tērpi Pakistānas modes nedēļā

Kad domājam par kāzu tērpiem, nereti asociējam tos ar balto, krēmkrāsas vai rozā toni, savukārt līgavaiņus iedomājamies klasiski melnbaltajā, tumši zilā vai violetā. Tomēr Pakistānas tradīcijām bagātā vēsture piedāvā noslēgt laulības, piemēram, košos toņos ar zelta krāsas ornamentiem. Tāpat tērpi radīti ar mirdzošiem efektiem – audumiem, kas spīd, un akmentiņiem, kas vizuļo gaismās.

No 4. līdz 6. septembrim Pakistānas pilsētā Lahorā norisinājās viens no gada elegantākajiem un elpu aizraujošākajiem modes šoviem – "PFDC L'Oreal Paris Bridal Week 2018", informē organizatori "The Pakistan Fashion Design Council" (PFDC). Tāpat kā citus gadus, arī šoreiz modes dizaineri bija pacentušies radīt tradīcijām bagātus tērpus ar neskaitāmām greznām detaļām, kas piešķir karalisku gaumi un eleganci.

Šajā modes pasākumā piedalījās arī jaunie dizaineri, kas ar savu vīziju un neordināriem risinājumiem, centās parādīt tērpus jaunā kvalitātē. Kā informē PFDC oficiālā mājas lapa, organizatoru uzdevums kopš 2006. gada ir pārstāvēt Pakistānas modes dizainerus ne tikai vietējā tirgū, bet arī starptautiski.

Galerijā apskati brīnumainos tērpus, kuros tērpsies nākamās Pakistānas līgavas un līgavaiņi.