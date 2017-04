Foto: Modernākie kāzu kleitu dizaini vērienīgajā līgavu modes šovā

Pagājušās nedēļas izskaņā Melngalvju namā norisinājās "Kāzu brīvdienas", kurā kāzu pakalpojumu sniedzēji oriģinālā izpildījumā demonstrēja savus kāzu produktus un pakalpojumus.

Kāzu izstādes un modes šova laikā ikvienam apmeklētājam bija iespēja aplūkot modernākos līgavu kleitu dizainus gan Latvijas, gan Igaunijas modes dizaineru izpildījumā, iegūt plašu informāciju par labākajām kāzu svinību vietām, fotogrāfiem, dekoratoriem, floristiem, aplūkot laulību gredzenu un rotu dizainus, kā arī smelties iedvesmu un saņemt vērtīgus padomus no speciālistiem savu kāzu realizācijai.

Kāzu kleitas un vakarkleitas modes šovā demonstrēja Lelde Lietaviete, Agnese Zeltiņa, Baiba Runce, Evita Vilde, Santa Kola, Paula Muzikante, Baiba Pole, Elīna Vaska, Signe Meirāne un Sindija Vilde. Savukārt modes šovā tika pārstāvēti 12 zīmoli un vairāk nekā 100 tērpi no "Katya Katya Shehurina", kāzu salons "6. Septembris", kāzu kleitu dizaina studijas "Amelia", Agneses Eidukas, "Dolce Cuore Bridal Gallery", "Liina Stein Fashion" no Igaunijas, "Amoralle", mākslinieces Evitas Vildes Onzules, "ImperialLace", "Phase Eight", "Dress4You", "Slow".