Foto: 'Reserved' nāk klajā ar jauno pavasara/vasaras kolekciju

"Reserved" dizaineri radījuši jaunu pavasara/vasaras kolekciju "Re.Design", kas atsvaidzina un papildina sezonas ierasto garderobi.

"Reserved" dizaineri iedvesmu guvuši no 20. gadsimta 50. gadu mākslas abstraktajām gleznām un modernajām skulptūrām. Jaunajā pavasara kolekcijā "Re.Design" kombinācijas veidotas no taisnām un liektām līnijām, ar spēcīgām krāsām tajās. Sieviešu kolekcijā dominē abstrakta piegriezuma zili krekli, "oversize" uzvalki, kleitas ar bikšturiem un saules piegriezuma svārki. Biezais, tomātu sarkanās krāsas džinsu apģērbs šūts ar balta diega pavedienu, kas vēl vairāk izceļ tā formu. Kolekcijā daudz tiek apspēlētas tekstūras, sākot no mākslīgās zamšādas un beidzot ar satīnu.