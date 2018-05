Foto: Zīmola 'Burz' jaunā kolekcija, kurā turpina cildināt lina audumu

Tuvojoties vasarai, zīmols "Burz" izrāda 2018. gada pavasara/vasaras kolekciju, kurā autore meklē atbildi uz jautājumu, kāda ir latvieša identitāte.

"Burz" jaunās kolekcijas mērķis ir samierināt skrienošo pilsētnieku ar latvieti, kurš apstājas, apdomā un ir gatavs doties uz laukiem, lai mainītu pamošanos pilsētas dzīvoklī pret svaiga gaisa malku siena pļavā un ziedu smaržās.

Zīmols tic un ir uzticīgs idejai, ka lins ir viena no lielākajām Latvijas dabā audzētajām vērtībām, kas ir pastāvējušas. "Lins ir materiāls, kas ir cieši saistīts ar dabu un tās raksturīpašībām," pauž zīmola autore Viktorija Paegle. "Tu nevari kontrolēt dabu – tā dara, ko vēlas, un vienīgais veids, kā ar to sadzīvot, ir to pieņemt, kāda tā ir."

Un tas nav viss – linam pieder laika vērtība. Tas ir audums, kurš kļūst pateicīgāks tieši nēsāšanas gaitā. Ietērpts lina apģērbā, tā valkātājs jūt, ka lins spēj pielāgoties cilvēkam, pieskaņoties tā ādai un pat rūpēties par to – aizsargājot ādu no nelabvēlīgiem mikroorganismiem, regulējot ķermeņa temperatūru un aizsargājot ādu no saules radiācijas.

Lina apģērbu zīmols "Burz" pastāv jau divus gadus – kopš 2016. gada vasaras. Zīmols aicina cilvēkus novērtēt augstu roku darbu kvalitāti un justies apģērbos ērti, brīvi un neierobežoti. "Burz" ir ekoloģisks zīmols, kas strādā ar dabīgām izejvielām un iestājas par veselīgu dzīvesveidu un sakoptu vidi.

