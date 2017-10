Foto: Zīmola 'Espatte' transformējamie mēteļi, kas pasargā no lietavām

Līdz ar laika apstākļu maiņu un rudens sezonas iestāšanos, aktualizējas Ziemeļeiropas klimatam atbilstoša apģērba ieviešana garderobē. Lietusmētelis ir viens no universālākajiem apģērbiem, kas paglābs no lietus, tādēļ Latvijā veidotais sieviešu apģērbu zīmols "Espatte" nolēma rast alternatīvu ierastam lietus apģērbam, kas pasargās no lietus un vēja.

Zīmola dizainere un idejas autore Linda Kampara atklājusi, ka sievietēm nepatīk lietus laika apģērbs, jo to grūti kombinēt ar biroja kostīmu vai svārkiem, un nav ērti pārvietoties ar velosipēdu, tāpēc viņa meklēja risinājumu. Zīmola apģērbu līnijas pamatā, kā skaidro ražotāji, dominē ideja – sieviete ir skaista tad, kad jūtas labi un kad var būt pati, jo skaistums no komforta nav atdalāmi. Kolekcijā atrodami funkcionāli, lietu un vēju aizturoši, elpojoši un viegli sieviešu mēteļi, kas piemēroti mūsu mainīgajiem laikapstākļiem un aktīvam pilsētas dzīvesveidam. Mēteļi ir konstruēti tā, lai būtu viegli pārveidojami un transformējami. Abas "Espatte" līdzīpašnieces – zīmola dizainere un idejas autore Linda Kampara un izpilddirektore Agrita Pantele – kolekcijā izceļ trīs mēteļu modeļu līniju. Viens no tiem ir transformējams vēju un lietu aizturošs, elpojošs ikdienas mētelis – plašķis. Otrs – "SmartCoat" jeb gudrais mētelis, kas ir divdaļīgs elpojošs un vēju un lietu aizturošs ar noņemamu/pieliekamu svārku daļu. Trešais – "Cocoon Coat" – transformējams rudens/ziemas mētelis, kas ir silts, bet viegls.