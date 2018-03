Foto: Zīmola 'Zīle' jaunā apģērbu kolekcija no otrreizēji izmantotiem audumiem

Latviešu "upcycle" zīmola "Zīle" jaunā pavasara/vasaras kolekcija "Reimagine" veltīta klasiskam šarmam, otrreizēji izmantojot audumus galvenokārt no džinsiem, vīriešu krekliem un uzvalkiem.

Galvenā loma kolekcijā piešķirta trapecveida griezuma kleitām, kas veidotas no vīriešu uzvalku biksēm. Tās kontrastē ar kolekcijas džinsa īso jaku un virsjaku dumpinieciskumu. Aktuālais tumšais džinsu tonis izmantots trenčos, kuru nopietnību izjauc vietumis noskrandušās vīles.

Visus modeļus veidojot galvenokārt pēc vienota izmēra un minimālisma koncepcijas, īpaša uzmanība veltīta silueta izcelšanai ar detaļām un akcentiem, kas saglabāti no apģērba iepriekšējās dzīves. Izceļot ilgtspējības koncepciju, kolekcija piedāvā dabai draudzīgu un alternatīvu apģērbu līniju modernas sievietes garderobei. Arī šoreiz otrreizēji izmantotie audumi galvenokārt no džinsiem, vīriešu krekliem un uzvalkiem, jaunajos tērpos saglabāti ar to sākotnējām vīlēm, rišām, kabatām un rāvējslēdzējiem.

Zīmola dizainere Aiva Zīle, cenšoties akcentēt identitāti un neļaujot priekšstatiem un aizspriedumiem ierobežot iztēli, rada zaļi domāt veicinošas apģērbu līnijas. Rezultāts ir "upcycling" koncepcijā veidoti tērpi, kuros jau esošiem materiāliem tiek piešķirtas jaunas lomas un nozīmes.