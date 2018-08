Garderobes karaliene – ādas jaka. Modīgas un gaumīgas variācijas ikdienai

Viena no mūsdienu garderobes karalienēm, kas derēs ne tikai ikdienā, bet arī saviesīgā pasākumā, ir ādas jaka. Šobrīd tās ir pieejamas un aktuālas modes tendencēs ne tikai melnā un brūnā krāsā, bet arī tirkīza zilā un uzpūsta auduma veidā. "Viņa" pēta, kā valkāt un izvēlēties šo universālo apģērbu, iedvesmojoties no portāliem "InStyle" un "Who What Wear".

Izvēlies klasisku salikumu A post shared by CHRONICLES OF HER (@chroniclesofher_) on Feb 28, 2017 at 3:06am PST Nobružāta vai smalkāka ādas jaka jebkurā krāsā vienmēr labi izskatīties ar džinsa audumu. To mēdz dēvēt par klasisku salikumu – ādas jaka saskaņota ar džinsa biksēm, svārkiem vai šortiem. Tāpat vēsākā dienā pamēģini džinsa kreklu pavilkt zem ādas jakas, ja izmērs to atļauj. Ērtais salikums var būt ierasta izvēle, tomēr to ir vērts atsvaidzināt ar neierastām detaļām vai aksesuāriem. Pieskaņo kleitai A post shared by Charlotte Groeneveld (@thefashionguitar) on May 29, 2018 at 5:37pm PDT Tikpat aktuāli kā valkāt ar džinsa audumu, ādas jakas tiek pieskaņotas dažāda garuma kleitām. Tikai jāatceras par jakas garumu un auguma proporcijām, lai kopējais tēls izceltos, nevis tiktu paslēpts. Te gan jāpiebilst, ka modes tendencēs arvien vairāk parādās spožu krāsu, piemēram, sarkanu vai tirkīza zilu ādas jaku valkāšana, kas precīzi pieskaņota, piemēram, pie neitrālas kokteiļkleitas. Izmanto saviesīgos pasākumos A post shared by Tanesha Awasthi (@girlwithcurves) on Dec 22, 2017 at 5:08pm PST Ādas jaka var labi noderēt, lai atsvaidzinātu izvēlēto tēlu ne tikai ikdienā, bet arī saviesīgos pasākumos. Piemēram, topošo māmiņu pucēšanos var labi papildināt klasiska ādas jaka, kas pieskaņota ērtai kleitai. Tajā pašā laikā omulīgais vēders skaisti izceļas un nav ierobežots neērtā virsjakā. Ādas jaka būtībā ir dažādība, pretstats un kontrasts. Meklē neierastus siluetus A post shared by SARA CRAMPTON (@harperandharley) on Jun 20, 2018 at 12:45am PDT Mūsdienās ādas jakas sniedzas līdzi laikam un tiek veidotas arvien neierastākos siluetos un formās. Viena no 2018. gada tendencēm ir uzpūsta tipa ādas jaka, informē portāls "Who What Wear". Šis siluets ērtuma ziņā var pat apsteigt klasisko ādas jaku, kas mēdz būt nedaudz stīva. Šo jaku lieliski var pieskaņot kustīgai ikdienai, velkot ar saplēstiem džinsiem un pusgariem vesterna stila zābakiem. Izvēlies atšķirīgo A post shared by Charlotte Groeneveld (@thefashionguitar) on Feb 10, 2018 at 4:56am PST Ādas jaka ir klasiska izvēle. Tomēr, kā būtu ar atšķirīgas krāsu, ne pierasto melno un brūno? Piemēram, tumši zila jaka labi piestāvēs ikdienai un arī saviesīgiem pasākumiem. Galvenais - attiecīgi pieskaņot pārējo apģērbu. Piemēram, vakara ballītei klasiskas žaketes vietā uzvelc ādas jaku tumši zaļā krāsā – efekts garantēts. Pieskaņo masīvas vai košas detaļas A post shared by CHRONICLES OF HER (@chroniclesofher_) on Mar 5, 2017 at 4:24am PST Ādas audums pats par sevi ir salīdzinoši masīvs, kas piedod raupjumu un nedaudz smaguma kopējā tēlā. Tomēr, lai dotu svaiguma pilnu efektu, izvēlies jakai pieskaņot neordinārus aksesuārus vai apģērba gabalus. Piemēram, metāla kniedes, kas jau iestrādātas ādā, gaišas apkaklītes, kas izlien no jakas, vai arī stilīgu somiņu, kas kontrastē ar ādas audumu. Piešķirt akcentus un detaļas var būt tavs trumpis atšķirīgam koptēlam.