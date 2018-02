Īsti dimanti un zelts: lietuviešu dizainers rada kāzu kleitu 100 tūkstošu eiro vērtībā

Interesantas idejas, ar ko pārsteigt ļaudis, ir lietuviešu dizainera Roberta Kalinkina stiprā puse. To pierādīja arī viņa veikums Baltijas kāzu modes izstādē, kas pirms neilga laika norisinājās Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Izrādot izveidoto kolekciju, dizainera trumpis bija 100 tūkstošus vērtā kāzu kleita, kurā iestrādāti īsti dimanti.

Kalinkins teic, ka nevar noliegt – kāzu kleita ir īpaša, jo tā ir vienā eksemplārā. Tā tapusi sadarbībā ar dārgakmeņu eksperti, "The Factory Diamonds and Jewellery by Ribas" īpašnieci no Izraēlas – Danu Ribas. "Mūsu pirmajā tikšanās reizē mēs apspriedām vairākas idejas, kā izmantot mūžīgās mīlas simbolu – dimantus. Šķita, ka ir tik daudz ideju, ka varētu izveidot veselu kāzu kleitu kolekciju," Kalinkins atklāj "Viņa" lasītājām.

Konkrētā kleita dekorēta ar 219 gan balti mirdzošiem, gan specifiskiem rožu dimantu gabaliņiem, kā arī balto un dzelteno zeltu. Lai pie kleitas īpašā ornamenta piestiprinātu dimantus, bijušas nepieciešamas divas dienas. Savukārt visas kleitas tapšanas process ieildzis mēnesi. Noteikti jāizceļ arī interesantais kleitas dizains un tas, ka tā darināta no 20 metriem tilla un tafta auduma.

Tā kā kleita ir vērta pamatīgu naudas summiņu, tai Baltijas modes kāzu izstādē, kur kāzu kleita pirmo reizi tika izrādīta, bija nepieciešama apsardze. Drošības apsvērumu dēļ kleita tika atgādāta uz modes skati pašā pēdējā mirklī – tieši pirms iznāciena, turklāt pēc tā ātri vien tika nogādāta drošā vietā. Interesanti arī tas, ka pat tad, kad modele šajā unikālajā kleitā defilēja pa mēli, uz skatuves bija redzams arī apsargs, kas šo īpašo kāzu kleitu neizlaida no sava acu skatiena.

Salīdzinājumam. Pēc izdevuma "Marie Claire" aplēsēm, precoties ar Kītu Urbanu, aktrise Nikola Kidmena tērpās zīmola "Balenciaga" kleitā, kas izmaksāja aptuveni 16 tūkstošus eiro. Kembridžas hercogienes Keitas Midltones kāzu kleita ir aptuveni 325 tūkstošu eiro vērta, bet par vienu no dārgākajām kāzu kleitām nesen kļuva laulības ostā iestūrējušās Viktorijas Svarovski kāzu kleita, kuras vērtība esot aptuveni 900 tūkstoši eiro.