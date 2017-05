Kā 30. gadu beigās pucējās līgavas un kāzu viešņas

Tā kā straujiem soļiem tuvojas gada aktīvākais kāzu laiks, piedāvājam atskatīties pagātnē un ielūkoties 30. gadu kāzu modē. Apskatījām žurnāla "Atpūta" 1937. gada janvāra izdevumu, kurā tika doti padomi, kā pucēties līgavai un kāzu viešņām.

1. Jaunavīgais vakara tērps, darināts no baltas mežģīņu drānas, kas izausta zelta diedziņiem.

2. Īpats vakara tērps bez izgriezuma, platu vilktu augšdaļu un svārkiem, garām piedurknēm un gludu, iešūtu jostas daļu.

3. Līgavas tērps no krepromēna ar ļoti kupliem svārkiem, kuru platums koncentrēts tērpa priekšpusē, drapētu blūzes priekšdaļu un platām piedurknēm, kas augšdaļā ievilktas.

4. Ar gaumi sakārtots līgavas plīvurs no rupji režģaina tilla ar mākslinieciski saspraustiem miršu zariņiem.

5. Slaidā, pieguļošā griezumā darināts nespoža zīda krepa līgavas tērps, kas plecu daļā, ap jostas vietu un aprocēm uzrāda ievilkuma darbu.

6. Zīda un mežģīņu sakopojums dod izdevušos atrisinājumu jaunavīgajam līgavas tērpam. No mežģīnēm veidota tērpa plecu daļa un pusgaro piedurkņu ārpuse.

7. Gluds līgavas tērps no spoža krepsatēna ar muguras daļu un piedurkņu augšdaļu no plāna mežģīņu auduma.

8. Vieglā mežģīņu līgavas tērpa jakas veidā darināto blūzes daļu pusgarām piedurknēm grezno trīs vienāda lieluma mežģīņu lentītes.

9. Vecākām dāmām izdevīga vakara tualete no tumšām mežģīnēm un zīda krepa. Stateniskās šuvēs sadalītais tērpa griezums un pusgarām piedurknēm piegrieztās, vaļīgi krītošās drēbes daļas uzbur slaiku siluetu.

10. Meitenīgs, musturots tafta vakara tērps pusgarām, kuplām piedurknēm, smailu izgriezumu un platu iešūtu jostu, kas mugurpusē sasienama platā tauriņveida mezglā.

11. Līgavas tērps no krepsatēna ar mazu četrstūrainu izgriezumu un garām, šaurām piedurknēm. Garu šlepi var atvietot arī mazs šlepes veida svārku pagarinājums, kāds redzams attēlā.

12. Tumšs zīda svinību tērps bez izgriezuma, pusgarām piedurknēm un tunikas veidojumiem garo svārku abos sānos.

13. No raibi musturotas smagas zīda drānas darināts meitenīgais vakara tērps mazām, kuplām piedurknītēm, platiem krokotiem svārkiem.



Avots: "Atpūta" 01.01.1937/635