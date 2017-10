Kā atgriezt veco izmēru džemperim, kas sarāvies mazgājot

Ja, mazgājot drēbes, netiek pievērsta uzmanība drēbju mazgāšanas instrukcijai, var gadīties, ka iemīļotais džemperītis saraujas. Ko darīt? Vai tam jāsaka ardievas?

Izrādās – nē! Arī šķietami sabojātas drēbes vien ar dažiem trikiem var atgriezt ierindā. Turpinājumā pamācība, kā rīkoties, ja ir vēlme vēl kādu reizi džemperīti uzvilkt.

Piepildi izlietni ar remdenu ūdeni, kam pievieno ēdamkaroti matu kondicioniera vai bērnu šampūna. Ja apģērba gabals ir sarāvies nopietnāk, iespējams, vērts pievienot nedaudz vairāk "maģiskā līdzekļa", kas solās drēbes atgriezt sākotnējā izmērā, raksta "Purewow". Ūdenī ieliec sarāvušos drēbi un atstāj to mērcēties aptuveni 10 – 30 minūtes. Pēc noteiktā laika ļauj ūdenim no izlietnes aizplūst prom, bet pret izlietnes malām viegli piespied drānu, tādējādi atbrīvojoties no liekā mitruma. Taču esi uzmanīga – negriez un nežmiedz drēbi, tikai viegli piespied.

Talkā ņem biezu kokvilnas dvieli un novieto to uz plakanas virsmas, piemēram, ar grīdu vai galdu būs līdzēts. Uz izklātā dvieļa noliec džemperi, bet uz džempera – vēl vienu dvieli. No vienas malas sāc rullēt dvieļus, bet līdz ar to – arī savu apģērba gabalu, raksta "Buzzfeed". Šis solis ir nozīmīgs, lai atbrīvotos no liekajām ūdens rezervēm, kas sakrājušās audumā.

Pēc tam uzklāj savu apģērba gabalu uz jauna dvieļa, bet kamēr džemperis ir mitrs, viegli to stiep atpakaļ sākotnējā formā. Ja drēbe bijusi ļoti sarāvusies, šo stiepšanas procesu būs vajadzība atkārtot ik pēc kādām 30 minūtēm, līdz džemperis ir pavisam sauss.

Šī metode darbojas tāpēc, ka šie matu kopšanas līdzekļi pilda mīkstinošas funkcijas, kas savukārt palīdz arī drēbei vieglāk padoties dažādām darbībām.