Kad ķermenis nav tikai kauli un āda: padomi apģērba izvēlē

Ne visām sievietēm daba ir devusi modeļu augumus un tas it nemaz nav pamats skumjām. Katra esam individuāla, un ķermeņa aprises tāpat. Tas, ka tev ir lielākas krūtis vai apjomīgāki gurni, nenozīmē, ka nevari izskatīties moderna un censties cilvēku uzmanību novērst no ķermeņa daļām, kuras, iespējams, ir problemātiskas. Par to, kādus apģērba gabalus vislabāk turēt skapī un no kuriem atbrīvoties, "Viņa" lasītājām stāsta modes eksperte Viktorija Lipska.

Lipska uzskata, ka katrai sievietei, ieskatoties spogulī, jābūt atklātai pret sevi: "Tur jūs redzat savus plusus un mīnusus. Jums patīk, kāda esat, taču gribētu ģērbties nedaudz citādāk, modernāk un atrast veidus, kā izskatīties citādāk." "Ja jums skapī ir miljons lietu, bet nav ko vilkt, tā ir pilnīgi normāla situācija dažādu izmēru sievietēm," atklāj Lipska. "Tajā brīdī paņemiet trīs melnus miskastes maisus – pirmajā salieciet tos apģērbus, kurus divus gadus jau nevelkat, otrajā maisā apģērba gabalus, kurus dažādu iemeslu dēļ nevar vilkt, piemēram, kaut kas saplīsis vai netīrs, bet trešajā maisā salieciet apģērbu, kurš vēl var pagaidīt." Imidža dizainere stāsta, ka garderobe būtībā jāveido pēc "kapsulas formulas" – savstarpēji viegli kombinējamiem un nepieciešamiem apģērba gabaliem: "Jo vairāk kombināciju, jo lielāka izvēlē, ko vilkt." "Pirmkārt, vajag kleitu. Teorijā šai kleitai jābūt melnai, bet es esmu pret to," savā viedoklī dalās Lipska. "Tā var būt gan tumši zila, gan citās jums tīkamās krāsās, bet tai ir labi jāizskatās uz auguma." Viņa skaidro, ka uz kleitas var būt arī kāds izteikts zīmējums, taču tam jābūt uz tās ķermeņa daļas, kuru vēlaties izcelt, piemēram, ja jums ir lielas krūtis, tad zīmējumam jābūt kleitas apakšdaļā. Runājot par krāsām, Lipska iesaka katru sezonu ieiet veikalā un pamēģināt uzmērīt sezonas krāsas: "Varbūt atradīsiet sev jaunu toni, kurš piestāv." Modes eksperte uzskata, ka katrai sievietei garderobē jābūt džinsu biksēm: "Jūs varat katru dienu ar tām neiet uz darbu, taču šīs bikses jūs padarīs vismaz 10 gadus jaunākas. Atrodiet sev tīkamo džinsu veidu, piemēram, "boyfriend" tipa vai ar augsto vidukli." Viņa iedrošina, nopirkt uzreiz divus pārus, ja izdodas atrast džinsus, kas labi izskatās. Lipska ir pārliecināta, ka balts krekls ir absolūti nepieciešams apģērba gabals jūsu skapī: "Es bieži esmu dzirdējusi sievietes sakām, ka viņām ir lielas krūtis un visi uz tām skatās. Ja gribat, lai jums skatās acis, tad jāuzkrāsojas, jāsataisa mati un jānosedz dekoltē. Tāpat ir ar gurniem – ja jums ir plati gurni, velciet šo balto kreklu pāri tiem. Tad neviens uz tiem tik ļoti neskatīsies." "Ja kādreiz "kapsulas kolekcijās" tika iekļautas žaketes, tad tagad šo vietu ir ieņēmusi ādas jaka," atklāj Lipska. Viņa stāsta, ka ādas jaku priekšrocība ir tā, ka to iespējams iegādāties dažādos garumos, kā arī tā liks izskatīties jaunākai: "Vismaz 10 gadus jaunākai. Ādas jaka jūs glābs vienmēr un visur." Vēl Lipska rekomendē savā garderobē iekļaut mēteli: "Tam noteikti jābūt labam. Tam ir "jāsēž" uz jūsu ķermeņa perfekti." Viņa saka, ka katrai sievietei jāizvēlas savs piegriezums – vienai tas var būt halāta tipa mētelis, citai – garš mētelis līdz pat pus ikriem. Viņa piebilst, ka labi izskatās apģērbs, kurš saskaņots vienā krāsā. "Plus size" sievietēm ir nepieciešams izvēlēties zīmuļa tipa svārkus: "Tie labi satur kopā formas un glīti izskatās." Lipska stāsta, ka pēdējā laikā sievietēm, kurām ir tievāks viduklis, bet pilnīgāki gurni un kājas, iesaka valkāt "A" piegriezuma svārkus: "Pamēģiniet! Ļoti labi tie izskatās kopā ar ādas jaku." Foto: Shutterstock Eksperte saka, ka vajag novērst uzmanību no detaļām, kuras nevēlamies citiem rādīt. Kā vienu no iespējamiem variantiem, kā padarīt sevi slaidāku, viņa min vilkt apģērbu, kurš sadalās uz pusēm divās krāsās, jo cilvēki vērsīs uzmanību tikai vienai pusei. "Ja ir vēlēšanās kaut ko sevī mainīt, jāatceras, ka to ieteicams darīt palēnām," uzsver Lipska. "No sākuma pamēģiniet nomainīt frizūru – matu krāsu, formu, griezumu." Tāpat viņa iesaka atcerēties, ka, izvēloties pareizos apģērba gabalus, izmērus un piegriezumus, mēs varam "apmānīt" apkārtējos: "Tas ir tāpat kā ar dzelzceļa sliedēm – mēs zinām, ka tās ir paralēlas, bet, skatoties tālumā, tās viena otrai tuvinās." Lipska uzskata, ka pirms sezonas vajag iepirkt tikai daļu garderobes: "Visu uzreiz noteikti nē. Jaunajā sezonā moderni būs rozā krāsu toņi. Ieviesiet kādu toni arī savā apģērbu skapī un parādiet citiem, ka zināt tendences."