Ko vērts apskatīt un izbaudīt Rīgas modes nedēļā

No 28. marta līdz 1. aprīlim Rīga jau atkal pārvērtīsies par modes galvaspilsētu, lai jau 26. reizi izdzīvotu "Riga Fashion Week" (RFW), pulcējot kā Latvijas, tā arī ārvalstu dizainerus ar jaunākajām kolekcijām.

28. martā pulksten 21 Rīgas modes nedēļu atklās viesi no citām valstīm – zīmols "Gvasalia" un "Dalood" no Gruzijas, kā arī "Kat" no Igaunijas.

Savukārt 29. martā savu kolekciju prezentēs lietuviešu zīmols "Jula Janus", kā arī pašmāju laikmetīgo rotu mākslinieces Alise Tālberga un Maija Vītola. Vakara izskaņā tiks meklēti arī Latvijas modes labākie spīdekļi balvu pasniegšanas ceremonijā "Latvijas modes gada balva 2016".

30. martā tiks atrādīti vairāki latviešu apģērbu zīmolu veikumi: "Talented", kas īpaši specializējas kreklu un kreklkleitu dizainā un izgatavošanā, "Katya Katya Sehurina", kuras dizainere specializējas uz sievišķīgiem darinājumiem, kas atspēlējas greznās kāzu kleitās un izejamos tērpos, kā arī pazīstamās dizaineres Natālijas Jansones darinājumi. Ieskatīties varēs arī lietuviešu dizaineres Lilijas Larionovas veikumā.

Arī 31. martā gaidāmas vērienīgas tērpu atrādīšanas. Dienu uzsāks pašmāju "Cinnamon Concept", "Anna Led", "Narciss", kā arī viesosies armēņu izcelsmes dizainere no Itālijas, atrādot "Naira Khachatryan" apģērbu kolekciju.

Rīgas modes nedēļu 1. aprīlī noslēgs bērnu modes šovs, kurā būs redzami "Paade mode" un "Aristrocrat Kids" veikumi. Savas stila pērles atrādīs arī jutekliskais pašmāju zīmols "Amoralle", "One Wolf", "Paviljons", "Nolo", kā arī zīmols no Igaunijas – "Pohjanheimo".

Vairāk ar Rīgas modes nedēļas sastopamajiem dizaineriem iespējams iepazīties šeit, bet aplūkot programmu – šeit.