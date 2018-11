Naģeni, bereti vai mici? Dizaineres padomi, kā izvēlēties stilīgu galvassegu

Gada aukstajā sezonā stila vārdā nevajadzētu aizmirst parūpēties par savu veselību. Tieši tādēļ ikvienas "fešionistas" arsenālā noteikti jābūt galvassegai, kas ir ne tikai eleganti efektīga, bet arī maksimāli ērta un praktiska. Vai tas maz ir iespējams? Atbild dizainere un zīmola "BizaRRe" veidotāja Natalja Bicena.

Mūsdienu mode ir tik daudzpusīga, ka sev piemērotu variantu atradīs ikviens, uzsver Natalja. Piemēram, tevi noteikti pamanīs, ja neitrālas krāsas mēteli kombinēsi ar ādas bereti, tvīda naģeni, vai adītu mici ar brošu. Bet nu – par visu pēc kārtas

Naģene

Šoruden modīgākā tendence. Visi stila blogeri, modeles un dizaineri vienā mirklī sākuši valkāt naģenes, ar savu piemēru rādot, ka tas ir stilīgi un skaisti.

Šādu galvassegu piedāvājums ir ārkārtīgi plašs: no vietējiem dizaineriem līdz pasaulslavenu zīmolu kolekcijām.

Kā valkāt? Galvenais ir labs pamats, t.i., neuzkrītošs apģērbs, piemēram, naģene piestāvēs ērtiem džinsiem. Savukārt aukstā laikā ietērpies siltā mētelī, robustos zābakos un uzliec naģeni – kā punktu uz i.

Nekādu ierobežojumu! Naģene piestāvēs gan biksēm, gan svārkiem un kleitām!

Stilīgā berete

Jau kādu brīdi modīgākā galvassega ir akurāta berete – no tvīda, filca, vilnas vai kašmira. Aukstākā laikā dizaineri piedāvā izvēlēties bereti, kas šūta no mākslīgās kažokādas. Tomēr, ja vēlies būt īpaši modīga, tad izvēlies tādu galvassegu, kas darināta no ādas un lateksa.

Ja vēlies ar galvassegu izcelt savu romantisko noskaņojumu, tev lieti noderēs pērlītes, "vintage" piespraudes un plīvuri.

Krāsu izvēlē aktuāla ir klasika – melna, balta, smilškrāsas vai pelēka berete iederēsies ikvienā garderobē. Taču, ja vēlies izcelties, tev jāsagādā cepure sarkanā vai burgundieša krāsā.

"Versace" modes nams šajā sezonā iesaka skotu rūtis, kā arī dažādu formu pogas un piespraudes ar visiem labi zināmo zīmola logo.

Kā valkāt? Vislabāk – darīt to deviņdesmito gadu noskaņā ar vīrišķīgām žaketēm, puķainām kleitām un vakarkleitām ar atkailinātiem pleciem. Neliela romantikas deva nekad nekaitēs – kompakta, nedaudz uz sāniem nošķiebta beretīte – gluži kā senā fotoattēlā. Mētelis vai kažoks, miniatūra somiņa – neaizmirstams tēls. Vai arī – apjomīga, rupja adījuma mice ar zamša vai tvīda žaketi, kažokādas vesti vai pat dūnu jaku.

Adītas mices

Lielākā daļa ziemas cepuru pieskaitāmas ikdienas stilam. Lai tās dažādotu un padarītu interesantākas, dizaineri izmanto košas krāsas un adījumus.

Atšķirībā no plānajām starpsezonu cepurēm, ziemas mices ir daudz apjomīgākas, jo to uzdevums ir saglabāt siltumu. Cepures rotā lieli pomponi, lentes, dažādu krāsu akmentiņi un pogas.

Kā valkāt? Adīta mice piestāv visām virsdrēbēm – gan ziemas jakai ar kapuci, gan mētelim, klāt kombinējot atbilstoša toņa šalli.

Čalma

Alternatīva parastajām cepurēm – austrumu čalma. Šī galvassega piestāv visos vecumos. Aktuālās krāsas: smilškrāsa, dūmakaini pelēkā, melnā un vīna sarkanā.

Kā valkāt? Čalma, gluži tāpat, kā naģene, papildinās jebkuru ielas stilu, tā piestāvēs gan mētelim, gan "oversize" dūnu jakai, gan ekokažokam.

Patiesībā turbāns ir arī papildu ērtība – tas ļauj nebaidīties par frizūru, tajā pašā laikā izskatoties labi par visiem simts.

Saģērbies melnā, uzsien melnu turbānu un novērtē šo glamūrīgo stilu!

Pats galvenais – esi drosmīga un eksperimentē ar galvassegām!