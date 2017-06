Ne tikai uz pludmali: stilīgas pīto vasaras somu variācijas

Vasara ir laiks, kad atkal varam notraukt putekļus no pītajām vasaras somām un ieviest tās par garderobes odziņu, izvēloties to nēsāt ne vien uz pludmali, bet arī ikdienā.

Noteikti mānīgi ir domāt, ka pītās somas paredzētas vien pludmalei. Tā nebūt nav! Lai arī viss lielā mērā atkarīgs no paša somas modeļa, šīs tašiņas labi izskatīsies arī ikdienā. Šobrīd pieejami ir arī dažādi interesanti dizaini, piemēram, daļa somas veidota no pinuma, bet otra puse no kāda cita materiāla. Arī ar to izmēriem var variēt – sākot no pavisam mazām somiņām, kur noglabāt vien pašas vajadzīgās lietas, beidzot ar somām, kur iespējams ielikt daudz vairāk. Lai atsvaidzinātu koptēlu, akcentē somu ar kādu aksesuāru. Labi izskatīsies mazi, krāsaini un vasarīgi lakatiņi.

Lūk, arī pāris stilīgu pīto somu piemēru!

