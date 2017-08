Neitrālas vai kā akcents tēlam: klača somiņu burvība

Gluži tāpat kā vismaz vienai universālajai melnajai kleitiņas ir jābūt ikvienas dāmas garderobē, arī klača soma nenāks par ļaunu, jo ir reizes, kad cita tipa somas ir pārlieku lielas vai arī nesaskan ar tēlu. Šoreiz sniedzam ekskursiju pa mazo somiņu pasauli.

To, ka klača somas ir aktuālas, pierāda arī pašmāju dizaineri, kuri pēdējos gados pārsteiguši cilvēkus ar savu izdomu. Piemēram, pirms laika stāstījām, ka rīdziniece un "From bee. With love" dibinātāja Olga Grigurko somas darināja no grāmatām, bet vēlāk tās ietērpa biezpiena sieriņu un šokolādes konfekšu veidolā. Ne mazāk interesants ir arī zīmola "3wk recycled" un tā īpašnieces Sigitas Trukšānes veikums. Šajā gadījumā somas radītas no īstām, senām avīzēm.

Runājot par pašām somiņām, jāatzīst, ka nevajag uz tām krāt putekļu kārtas, bet izmantot savā ikdienā daudz biežāk.

Kamēr vēl rit vasaras pēdējās dienas, eleganti izskatīsies šai sezonai raksturīgie pinumi, ko pieskaņot ne tikai dodoties uz pludmali.

Pilnīgi pretēji pinumu burvībai, tomēr ne mazāk šiki izskatīsies kas spožs un visiem pamanāms. Jāpiebilst, ka metāliskās krāsas ir gana praktiskas, jo tās var pieskaņot pie dažādiem apģērbiem.

Kad izvēlēsies ģērbt neitrālāku apģērbu, kā "odziņa" tēlam var būt kāda raibu raiba klača somiņa, kas noteikti nepaliks nepamanīta.

Kādam svinīgākam pasākumam noteikti piestāvēs somiņa, kas izceļas ar savu greznumu. Nebaidies no šādas elegances!

Un kur nu bez ziediem! Kā jau stāstījām iepriekš – arī rudenī aktuāli būs ziedu raksti piezemētos toņos.

Ja ir vēlēšanās, arī šīs somiņas var papildināt ar dažādiem aksesuāriem, piemēram, bārkstiņām.