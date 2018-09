Nevajag mēģināt mīklu iespiest mazā trauciņā. Dubska par kļūdām, izvēloties krūšturi

Apakšveļas izvēle ir ne mazāk svarīga kā jebkura cita apģērba iegāde. Gluži tāpat kā netrūkst sieviešu, kas ikdienā mēģina iespīlēties pārāk mazās kleitās un biksēs, arī ar krūštura izvēli daudzas ikdienā nošauj greizi. Par biežākajām kļūdām krūštura izvēlē raidījumā "Starp mums runājot" stāsta stiliste Žanna Dubska.

Uz norādi, par Dubskas agrākajiem izteikumiem, ka daudzas sievietes nepareizi izvēlas krūšturi, stiliste atbild: "Un apakšbiksītes arī nepareizi izvēlas." Viņa skaidro, ka nepareizi izvēloties apakšveļu, "formas kļūst nesmukākas, par zemu tā izvirzījuma līnija vai punkti, vai vēders dominē pār krūtīm, pieņemsim, ja viņas tur noguļas uz tā vēdera."

Viņa norāda, ka izskats nav vienīgais iemesls, kāpēc svarīgi izvēlēties krūšturi, kas der: "Otrkārt, tev veselība var traumēties, ja tu nepareizi sabalansē to svaru un visas tās proporcijas traumē tavu mugurkaulu."

Galvenās kļūdas, ko pieļaujot liela daļa sieviešu, ir pārāk liela krūštura apkārtmēra un pārāk maza kausa izmēra izvēle. Stiliste skaidro, ka sieviešu krūtis ir veidotas no mīkstiem audiem. "Ja mēs kaut kādu mīklu mēģinām ielikt mazā traukā… Ko viņa darīs? Viņa mēģinās izspiesties pa visādiem caurumiem, un spiežas padusēs, apakšā ļoti daudz, it īpaši, ja apkārtmērs ir liels. Tad viņas tur iegrimst, spiežas tur, beržas." Šādos gadījumos sievietes nereti sūdzas par to, ka krūšturis traucē elpot un spiež. Kā risinājumu viņas izvēlas vēl lielāku krūštura apkārtmēru, situāciju tikai pasliktinot.